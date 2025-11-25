सांसद साक्षी महाराज का बंगाल एसआईआर पर बोलें- बिहार में तो 65 लाख कटे, बंगाल में करोड़ों वोट काटेंगे

साक्षी महाराज ने कहा कि भारत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के अनुसार चलेगा। पप्पू यादव के संत को गाली देने का प्रश्न है तो संत का अपमान करने के बाद पप्पू यादव का क्या होगा? यह वही जाने। जगद्गुरु भद्राचार्य ने जातिगत आरक्षण खत्म करने की मांग की थी। इस पर सांसद पप्पू यादव ने कहा था कि इस प्रकार की मांग करने वाले वह कौन होते हैं? ऐसे लोगों का उपचार अंबेडकरवादी विचारधारा से होगा के सवाल पर साक्षी महाराज बयान दे रहे थे।