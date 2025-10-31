सांसद साक्षी महाराज ने पूछा- बम धमाके दाऊद ने नहीं किया तो क्या ममता ने किया? एसटी हसन को भी दिया जवाब

उत्तर प्रदेश के उन्नाव में सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि अगर सरदार पटेल ना होते तो देश के कई टुकड़े हो जाते। देश की एकता और अखंडता का श्रेय सरदार वल्लभभाई पटेल को जाता है। उनकी साहस और नेतृत्व क्षमता के कारण देश एकजुट रहा है। इसका श्रेय उन्हीं को जाता है। पंडित नेहरू ने एक कश्मीर को संभाला था, जिसके लिए आज भी हम रो रहे हैं। भगवान भला करे मोदी जी का, जिन्होंने आकर इसका निस्तारण कर दिया। इंडी गठबंधन के लोगों ने देश और देश की जनता को भ्रमित करने का कार्य किया है।