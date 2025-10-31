Patrika LogoSwitch to English

सांसद साक्षी महाराज ने पूछा- बम धमाके दाऊद ने नहीं किया तो क्या ममता ने किया? एसटी हसन को भी दिया जवाब

Unnao MP Sakshi Maharaj उन्नाव में सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि सरदार पटेल ना होते तो देश टुकड़ों में बंट जाता। पंडित नेहरू ने एक कश्मीर संभाला था. उसके लिए भी आज हम रो रहे थे। भला हो मोदी जी का...

2 min read
उन्नाव

image

Narendra Awasthi

Oct 31, 2025

सरदार वल्लभभाई पटेल को नमन (फोटो सोर्स- आयोजक)

फोटो सोर्स- आयोजक

उन्नाव में सांसद साक्षी महाराज ने ममता कुलकर्णी के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। जिसमें उन्होंने कहा था कि मुंबई में बम धमाके दाऊद ने नहीं किए हैं। सांसद साक्षी महाराज ने पलटवार करते हुए कहा कि यदि बम धमाके दाऊद ने नहीं किए। तो क्या ममता कुलकर्णी ने किए हैं? साक्षी महाराज सरदार अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यदि सरदार वल्लभभाई पटेल ना होते तो देश टुकड़ों में बंट जाता। साक्षी महाराज सरदार वल्लभ वल्लभभाई पटेल की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम


सरदार पटेल ने देश को एकजुट रखा।

उत्तर प्रदेश के उन्नाव में सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि अगर सरदार पटेल ना होते तो देश के कई टुकड़े हो जाते। देश की एकता और अखंडता का श्रेय सरदार वल्लभभाई पटेल को जाता है। उनकी साहस और नेतृत्व क्षमता के कारण देश एकजुट रहा है। इसका श्रेय उन्हीं को जाता है। पंडित नेहरू ने एक कश्मीर को संभाला था, जिसके लिए आज भी हम रो रहे हैं। भगवान भला करे मोदी जी का, जिन्होंने आकर इसका निस्तारण कर दिया। इंडी गठबंधन के लोगों ने देश और देश की जनता को भ्रमित करने का कार्य किया है।

एसटी हसन और ममता कुलकर्णी के बयान पर प्रतिक्रिया

समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने कहा था कि अब तो हिटलरशाही चल रही है। जिस पर साक्षी महाराज ने कहा कि जब दवा डाली जाती है तो कीड़े बिलबिलाते हैं। ‌वही स्थिति है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश एकजुटता के साथ आगे बढ़ रहा है और सरदार वल्लभभाई पटेल के सपनों का भारत बन रहा है। मोदी और शाह की जोड़ी से राष्ट्र को सुरक्षित दिशा मिल रही है।

सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पर हो रहा कार्य

साक्षी महाराज ने कहा कि अब देश में तुष्टिकरण की राजनीति नहीं बल्कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास पर कार्य हो रहा है। बीते दिनों गोरखपुर में फिल्म अभिनेत्री ममता कुलकर्णी ने दाऊद इब्राहिम को लेकर बयान दिया था कि वह आतंकवादी नहीं है, उसने बम विस्फोट नहीं किया है के सवाल पर साक्षी महाराज ने कहा कि दाऊद इब्राहिम ने बम धमाके नहीं किए तो क्या ममता कुलकर्णी ने किया है

Hindi News / Uttar Pradesh / Unnao / सांसद साक्षी महाराज ने पूछा- बम धमाके दाऊद ने नहीं किया तो क्या ममता ने किया? एसटी हसन को भी दिया जवाब

उन्नाव

उत्तर प्रदेश

रिटायरमेंट के एक दिन पहले मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी निलंबित, चहेते ठेकेदारों को ठेका देना पड़ा महंगा

जिला प्रशासन की रिपोर्ट पर हुई कार्रवाई (फोटो सोर्स- पत्रिका)
उन्नाव

मौसम विभाग की चेतावनी: 30, 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को मूसलाधार बारिश, IMD alert

मौसम विभाग नचारी किया अलर्ट (फोटो सोर्स- पत्रिका वीडियो ग्रैब)
उन्नाव

चरस के साथ पकड़े गए अभियुक्त को 15 साल की सश्रम कारावास, डेढ़ लाख का लगाया जुर्माना

उन्नाव

दो महानगरों के बीच उन्नाव बना सैंडविच: ट्रेनों के स्टॉपेज में भेदभाव, कानपुर, लखनऊ में तीन-तीन स्टॉपेज, यहां नहीं

उन्नाव

28 और 31 अक्टूबर को सभी सरकारी कार्यालयों, स्कूलों में अवकाश घोषित, जानें वजह

गंगा घाट का निरीक्षण करते पुलिस अधीक्षक व अन्य (फोटो सोर्स- उन्नाव पुलिस सोशल मीडिया)
उन्नाव
