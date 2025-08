सांसद संजय सिंह ने कहा बिहार चुनाव खत्म, जानें क्यों? बोले- अमित शाह देश के लिए बच्चे का धंधा क्रिकेट नहीं करेंगे बंद

MP Sanjay Singh said Bihar elections over, 65 lakh votes cut in Bihar उन्नाव पहुंचे आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बीजेपी सरकार कि केंद्र और प्रदेश की सरकार पर बड़ा हमला किया है। बोले बिहार का चुनाव खत्म हो चुका है। भारत पाक क्रिकेट मैच पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। संजय सिंह ने कहा कि देश के लिए अमित शाह अपने बच्चे का धंधा बंद नहीं करेंगे। स्कूलों को बंद करने, बिजली के निजीकरण को अडानी से जोड़ा। बोले निजीकरण के बाद बिजली इतनी महंगी होगी। जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती।