NDMAEW ने अभी-अभी आया अलर्ट: आठ जिलों में भारी बारिश, 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे से चलेगी हवा

मौसम विभाग के अनुसार उन्नाव में आज रात का न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहने का अनुमान है। पूर्व और दक्षिण पूर्व दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। रात में 60 प्रतिशत बारिश होने की संभावना है। सोमवार 1 सितंबर का तापमान 25 से 30 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। 70 प्रतिशत बारिश हो सकती है। जबकि मंगलवार 2 सितंबर को 26 से 31 डिग्री तापमान के बीच 60 प्रतिशत बारिश होने की संभावना है। बुधवार 3 सितंबर को 26 से 32 डिग्री तापमान के बीच 70 प्रतिशत बारिश हो सकती है। गुरुवार 4 सितंबर और शुक्रवार 5 सितंबर को 26 से 32 डिग्री तापमान के बीच 80 प्रतिशत बारिश होने की जानकारी दी गई है