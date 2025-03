नहीं होगी छुट्टी: 30 और 31 मार्च को खुलेगा कार्यालय, देखें जारी किया गया आदेश

No holiday Office open on 30 and 31 March, order issued उन्नाव में 30 और 31 मार्च को उप संभागीय परिवहन कार्यालय खुला रहेगा। एआरटीओ प्रशासनिक ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि सामान्य कार्य दिवस की भांति कार्यालय काम करेगा। कलेक्ट्रेट में जिला विद्यालय परिवहन यान समिति की बैठक भी आयोजित की गई।

उन्नाव•Mar 29, 2025 / 07:36 pm• Narendra Awasthi

No holiday Office open on 30 and 31 March, order issued उन्नाव में जिला विद्यालय परिवहन यान समिति की बैठक आयोजित की गई। जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी गौरांग राठी ने की। उन्होंने जिला विद्यालय निरीक्षक और बेसिक शिक्षा अधिकारी को आदेश दिये हैं कि विद्यालय परिवहन सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित कर वाहन से संबंधित सभी दस्तावेजों को अपडेट कर लें। जिसमें चालक के ड्राइविंग लाइसेंस, चरित्र सत्यापन, नेत्र परीक्षण, वाहन फिटनेस, बीमा आदि शामिल है। इधर उप संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन ने बताया है कि 30 और 31 मार्च को परिवहन कार्यालय सामान्य कार्य दिवस की भांति खुला रहेगा।