October Rainy day alert 7 दिनों तक मौसम का ट्रिपल अटैक, 6 अक्टूबर तक बारिश

OctoberRainy weather for next 7 days मौसम विभाग ने अगले 8 दिनों के लिए पूर्वानुमान जारी किया है। जिसके अनुसार कभी जोरदार तो कभी रुक-रुक कर बारिश होने की संभावना है। इस दौरान आकाशीय बिजली और तेज हवा भी चलेगी। बादल गरजने के विषय में भी पूर्वानुमान जारी किया गया है। लगातार बारिश से तापमान में गिरावट आएगी। लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिलेगी। 7 अक्टूबर तक 50 प्रतिशत या इससे अधिक बारिश होने की संभावना है। 30 सितंबर से 7 अक्टूबर के बीच लगातार बारिश होने की जानकारी मिल रही है। इस दौरान आकाशीय बिजली गिरने और बादल गरजने की भी संभावना है।