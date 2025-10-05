पुलिस मुठभेड़: लूट के 36 घंटा के अंदर लुटेरों के साथ मुठभेड़, एक को लगी गोली

फोटो सोर्स- उन्नाव पुलिस सोशल मीडिया वीडियो ग्रैब
Police encounter उन्नाव में अपराधियों को लंगड़ा करने का कार्य जारी है। इसी क्रम में बीती रात 4 अक्टूबर को बांगरमऊ पुलिस, एसओजी और सर्विलांस की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की। लूट में शामिल लुटेरों को पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई। इस दौरान एक को गोली लगी और वह वहीं गिर पड़ा। बांगरमऊ पुलिस ने बताया कि पकड़े गए व्यक्ति ने अपना परिचय देते हुए बताया कि 3 अक्टूबर की लूट की घटना में शामिल था। उसी ने 76 हजार रुपए की लूट की थी। पुलिस पकड़े गए आरोपी के खिलाफ जांच कर रही है। घटना बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र की है।
उत्तर प्रदेश के उन्नाव के ताजपुर अंडरपास के पास पुलिस की चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी समय एक मोटरसाइकिल पर सवार तीन लोगों को रुकने का इशारा किया गया। पुलिस को देखकर बाइक में पीछे बैठे व्यक्ति ने फायर कर दिया। पुलिस अचानक फायरिंग की घटना से सतर्क हो गई। जवाबी कार्रवाई करते हुए एक को गोली मार दी। गोली पैर में लगी। जिसे पकड़ लिया गया। पूछताछ के दौरान युवक ने अपना नाम आकाश पुत्र ऋषिकांत निवासी केकड़ी सांडी हरदोई बताया। दो अन्य साथी बाइक लेकर भाग गए।
पुलिस की पूछताछ में आकाश ने बताया कि 3 अक्टूबर को थाना बांगरमऊ क्षेत्र अंतर्गत चंद्रा धर्मकांटा के पास हुई लूट की घटना में शामिल था। अभियुक्त के पास से अवैध असलहा बरामद किया गया है। अभियुक्त को सीएचसी बांगरमऊ में भर्ती कराया गया है। जिसने खिलाफ उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, फतेहपुर, शाहजहांपुर लूट जहर खुरानी, चोरी आदि के 12 मुकदमे दर्ज है। पुलिस मामले की जांच कर रही।
