पुलिस मुठभेड़: लूट के 36 घंटा के अंदर लुटेरों के साथ मुठभेड़, एक को लगी गोली

Police encounter उन्नाव में अपराधियों को लंगड़ा करने का कार्य जारी है। इसी क्रम में बीती रात 4 अक्टूबर को बांगरमऊ पुलिस, एसओजी और सर्विलांस की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की। लूट में शामिल लुटेरों को पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई। इस दौरान एक को गोली लगी और वह वहीं गिर पड़ा। बांगरमऊ पुलिस ने बताया कि पकड़े गए व्यक्ति ने अपना परिचय देते हुए बताया कि 3 अक्टूबर की लूट की घटना में शामिल था। उसी ने 76 हजार रुपए की लूट की थी। पुलिस पकड़े गए आरोपी के खिलाफ जांच कर रही है। घटना बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र की है।