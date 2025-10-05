Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उन्नाव

पुलिस मुठभेड़: लूट के 36 घंटा के अंदर लुटेरों के साथ मुठभेड़, एक को लगी गोली

Police encounter उन्नाव में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में एक लुटेरे को गोली लगी और वह गिर पड़ा। पुलिस ने बताया कि लूटेरा 3 अक्टूबर की लूट में शामिल था। जिसके ऊपर 12 मुकदमे दर्ज है।

less than 1 minute read

उन्नाव

image

Narendra Awasthi

Oct 05, 2025

मुठभेड़ में लगी गोली (फोटो सोर्स- उन्नाव पुलिस वीडियो ग्रैब)

फोटो सोर्स- उन्नाव पुलिस सोशल मीडिया वीडियो ग्रैब

Police encounter उन्नाव में अपराधियों को लंगड़ा करने का कार्य जारी है। इसी क्रम में बीती रात 4 अक्टूबर को बांगरमऊ पुलिस, एसओजी और सर्विलांस की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की। लूट में शामिल लुटेरों को पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई। इस दौरान एक को गोली लगी और वह वहीं गिर पड़ा। बांगरमऊ पुलिस ने बताया कि पकड़े गए व्यक्ति ने अपना परिचय देते हुए बताया कि 3 अक्टूबर की लूट की घटना में शामिल था। उसी ने 76 हजार रुपए की लूट की थी। पुलिस पकड़े गए आरोपी के खिलाफ जांच कर रही है। घटना बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र की है।

ताजपुर अंडरपास पुलिस ने चलाया अभियान

उत्तर प्रदेश के उन्नाव के ताजपुर अंडरपास के पास पुलिस की चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी समय एक मोटरसाइकिल पर सवार तीन लोगों को रुकने का इशारा किया गया। पुलिस को देखकर बाइक में पीछे बैठे व्यक्ति ने फायर कर दिया। पुलिस अचानक फायरिंग की घटना से सतर्क हो गई। जवाबी कार्रवाई करते हुए एक को गोली मार दी। गोली पैर में लगी। जिसे पकड़ लिया गया। पूछताछ के दौरान युवक ने अपना नाम आकाश पुत्र ऋषिकांत निवासी केकड़ी सांडी हरदोई बताया। दो अन्य साथी बाइक लेकर भाग गए।

बारह मुकदमे दर्ज

पुलिस की पूछताछ में आकाश ने बताया कि 3 अक्टूबर को थाना बांगरमऊ क्षेत्र अंतर्गत चंद्रा धर्मकांटा के पास हुई लूट की घटना में शामिल था। अभियुक्त के पास से अवैध असलहा बरामद किया गया है। अभियुक्त को सीएचसी बांगरमऊ में भर्ती कराया गया है। जिसने खिलाफ उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, फतेहपुर, शाहजहांपुर लूट जहर खुरानी, चोरी आदि के 12 मुकदमे दर्ज है। पुलिस मामले की जांच कर रही।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

05 Oct 2025 08:37 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Unnao / पुलिस मुठभेड़: लूट के 36 घंटा के अंदर लुटेरों के साथ मुठभेड़, एक को लगी गोली

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

उन्नाव

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

उन्नाव मौसम अपडेट: आज शाम हुई झमाझम बारिश, 4 अक्टूबर को भी बारिश का अलर्ट

उन्नाव शाम भारी बारिश (फोटो सोर्स- पत्रिका वीडियो ग्रैब)
उन्नाव

जिला अस्पताल में हंगामा: तेज रफ्तार इको स्पोर्ट्स कार की टक्कर से बच्ची की दर्दनाक मौत, पहुंचे आला अधिकारी

मृतक परिजनों को समझाती पुलिस (फोटो सोर्स- X वीडियो ग्रैब)
उन्नाव

मैं सांसद… को जेल भेज चुका हूं तू किस खेत की मूली है, कोतवाली प्रभारी का ऑडियो वायरल, सीओ को जांच

मैं संसद को जेल भेज चुका हूं (फोटो सोर्स- पत्रिका)
उन्नाव

तबादला एक्सप्रेस: पुलिस अधीक्षक ने 51 पुलिसकर्मियों को किया स्थानांतरित

पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह (फोटो सोर्स- उन्नाव पुलिस सोशल मीडिया)
उन्नाव

खौफनाक: होमगार्ड की जिंदा जलकर मौत, पत्नी और दो बेटियों का रो-रोकर बुरा हाल

होमगार्ड की जलकर मौत (फोटो सोर्स- पत्रिका वीडियो ग्रैब)
उन्नाव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.