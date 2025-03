पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा: अधेड़ की मौत मारपीट से नहीं हार्ट अटैक से हुई

Middle-aged man died of heart attack and not due to assault उन्नाव में अधेड़ की मौत मारपीट से नहीं हार्ट अटैक से हुई है। एएसपी ने इस संबंध में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि किसी प्रकार की भ्रामक खबर न फैलाई जाए।

उन्नाव•Mar 15, 2025 / 11:22 pm• Narendra Awasthi

Middle-aged man died of heart attack and not due to assault उन्नाव में ऑटो पर जा रहे अधेड़ व्यक्ति की मौत मारपीट से नहीं हार्ट अटैक से हुई है। पोस्टमार्टम में इस बात का खुलासा हुआ है। उन्नाव पुलिस ने इस संबंध में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि वीडियो ग्राफी कराते हुए पोस्टमार्टम कराया गया। जिसमें हृदय गति रुकने की बात निकाल कर सामने आई है। शरीर पर किसी प्रकार के चोट का निशान नहीं मिला है। इसके साथ ही पुलिस ने बताया है कि किसी प्रकार की भ्रामक खबर प्रसारित न करें। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के कासिम नगर का है। ‌