बिना अनुमति जुलूस, रोकने पर पुलिस टीम पर पथराव, अब तक कुल 8 किए गए गिरफ्तार

Stone pelting on police team उन्नाव में आई लव मोहम्मद को लेकर निकाले गए जुलूस को रोकने के दौरान पुलिस पर पथराव किया गया। इस संबंध में बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तीन को गिरफ्तार किया है।‌ इसके पहले पांच को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है इस प्रकार अब तक कुल आठ की गिरफ्तारी हो चुकी है। गंगा घाट थाना पुलिस ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि बीते 21 सितंबर को रात 9.30 बजे मनोहर नगर में कुछ लोग इकट्ठा होकर जुलूस निकल रहे थे। जबकि जिले में बीएनएसएस धारा 163 लागू की गई है। भीड़ में लोगों को समझाया गया। लेकिन कुछ लोगों ने पुलिस टीम पर पथराव कर दिया। ‌पकड़े गए अभियुक्तों अदालत के माध्यम से जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है।