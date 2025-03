अभी-अभी: प्रदेश में निबंधन कार्यालय को खोलने को लेकर आया नया आदेश, शाम 6 बजे तक होगा काम

Registry done at Registrar Office till 6 PM, Change in slot booking time प्रदेश में अचल संपत्तियों की रजिस्ट्री के संबंध समय में परिवर्तन किया गया है। अब प्रदेश के सभी निबंधन कार्यालय शाम 6 बजे तक कार्य करेंगे। इसके साथ भी कई और परिवर्तन किए गए हैं। मार्च महीने में पड़ने वाली छुट्टियां को देखते हुए शासन ने यह निर्णय लिया है।

उन्नाव•Mar 07, 2025 / 10:35 pm• Narendra Awasthi

प्रदेश के सभी निबंधन कार्यालय शाम 6 बजे तक कार्य करेंगे। अवकाश और रविवार के दिनों में भी निबंधन कार्यालय कार्य करेंगे। अपर जिला अधिकारी वित्तीय एवं राजस्व सुशील कुमार गौड़ ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के समापन के महीने में होली, नवरात्र जैसे महत्वपूर्ण त्योहार पड़ रहे हैं। जिसके कारण कई छुट्टियां हो रही है। मार्च महीने में बड़ी संख्या में लोग अचल संपत्तियों का पंजीकरण करते हैं। लेकिन त्योहारों के कारण कई सार्वजनिक अवकाश हो रहे हैं। जिससे मार्च महीने में उपलब्ध कार्य दिवस पर्याप्त नहीं है। इसलिए शासन की तरफ से यह आदेश आया है।