गंगा का जलस्तर बढ़ने से कटरी क्षेत्रों के लोगों की मुसीबत बढ़ी, बांटी गई राहत सामग्री

Rising water level of Ganga, problems increasedउन्नाव में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से कटरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की नींद उड़ गई। कई गांव पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं। लोगों के घरों में पानी भर गया है। इस संबंध में जिला प्रशासन ने नावों को लगाया है। सदर विधायक पंकज गुप्ता और उप जिलाधिकारी सदर ने आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान बाढ़ राहत सामग्री का भी वितरण किया गया। सदर विधायक पंकज गुप्ता ने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या आने नहीं दी जाएगी। खाने पीने से लेकर दवा आदि की व्यवस्था की गई है।