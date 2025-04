पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति का महिला सम्मेलन में बड़ा बयान, बोली- बच्चे तो चार ही अच्छे

उन्नाव•Apr 20, 2025 / 10:11 pm• Narendra Awasthi

Sadhvi Niranjan Jyoti big statement, said- four children good for safety उन्नाव पहुंची भाजपा की फायर ब्रांड नेता पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि बच्चे तो चार ही होने चाहिए। पहले 10-10 बच्चे पैदा होते थे। लेकिन सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। साध्वी निरंजन ज्योति महिला सम्मेलन में यह बातें कही। इस मौके पर बीजेपी के जिला अध्यक्ष अनुराग अवस्थी और सदर विधायक पंकज गुप्ता भी मौजूद थे।