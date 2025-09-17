साक्षी महाराज का राहुल गांधी को इन अस्पतालों में उपचार करने की सलाह, बोले- सिफारिश कर देंगे

Sakshi Maharaj advised Rahul Gandhi to seek treatment in these hospitals साक्षी महाराज ने कहा कि संत होने के कारण आध्यात्मिक जीवन है। दुर्भाग्य से राजनीति में आ गया हूं। संत होने के नाते लोगों को उपदेश देता रहता हूं। दिल्ली में श्रीमद् भागवत की कथा होने वाली है। राहुल गांधी को सलाह दूंगा कि हिंदुस्तान में बहुत से ऐसे हॉस्पिटल हैं। जहां (सर पर हाथ रखते हुए बोले) का इलाज होता है। यदि कहीं एडमिशन लेने में परेशानी हो रही हो तो सहयोग कर सकते हैं। इसका इलाज रांची, आगरा, बरेली और दिल्ली में होता है। उन्हें ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। उनके सारे बम देखे हैं। कहीं कुछ नहीं है। नोट कर लो जिंदगी में कभी भी राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं।