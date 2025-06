इटावा घटना पर साक्षी महाराज बोले- क्या आतंकवादी थे? वेश बदलकर कथा वाचन करना बहुत बड़ा अपराध

Sakshi Maharaj on Etawah incident- Were they terrorists? विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले साक्षी महाराज ने इटावा घटना पर बोले कि यादव बनाकर कथा वाचन करें। क्या आतंकवादी थे? जो छद्म वेश बनाकर गए थे। इसके साथ ही राहुल गांधी के दादा-दादी को देश का दुश्मन बताया।

उन्नाव•Jun 28, 2025 / 07:05 pm• Narendra Awasthi

Sakshi Maharaj on Etawah incident- Were they terrorists? उन्नाव सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि समाजवादी पार्टी की राजनीति ‘तुष्टिकरण और जातिवाद’ के खंभों पर टिकी है। इटावा की घटना का उन्होंने नजदीक से अध्ययन किया है। किसी को छद्म वेश में धोखा देना, भ्रमित करना, बहुत बड़ा अपराध है। इस मौके पर उन्होंने रावण का उदाहरण दिया। बोले- धरती का सबसे विद्वान ब्राह्मण था। लेकिन सीता हरण के समय वह वेश बदल कर गया था। जिस पर गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा कि वह ‘स्वान’ की भांति गया था। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास के कथन का कहीं पर भी विरोध नहीं हुआ है।