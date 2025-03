साक्षी महाराज बोले- औरंगजेब ही नहीं गुलामी के जितने भी प्रतीक हैं सब समाप्त किया जाएगा

Sakshi Maharaj said about Aurangzeb and all symbols of slavery उन्नाव में साक्षी महाराज ने औरंगज़ेब के साथ गुलामी की और भी निशानियां को लेकर बड़ा बयान दिया है। साक्षी महाराज नवनियुक्त जिलाध्यक्ष अनुराग अवस्थी के कार्यालय में प्रवेश के दौरान आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने आए थे। ‌

उन्नाव•Mar 22, 2025 / 10:34 pm• Narendra Awasthi

Sakshi Maharaj said about Aurangzeb and all symbols of slavery उन्नाव सांसद साक्षी महाराज ने औरंगजेब मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि औरंगजेब ही नहीं गुलामी के जितने भी निशान है। उन सबको समाप्त किया जाएगा। ये लोग अत्याचार और हिंदुस्तान के मान मर्दन को नष्ट करते रहे हैं। साक्षी महाराज बीजेपी से नवनियुक्त जिलाध्यक्ष अनुराग अवस्थी के स्वागत में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए थे। उन्होंने अनुराग अवस्थी की जमकर तारीफ की।