ना बिक्री रजिस्टर और ना ही बिल, बेच दिया 12 हजार कोडिनयुक्त सिरप, होता है नशे के लिए प्रयोग, मुकदमा दर्ज

फोटो सोर्स- पत्रिका
Sale of codeine-laced syrup उन्नाव में प्रतिबंधित सिरप बेचने का मामला सामने आया है। जिसका प्रयोग नशे के लिए किया जाता है। कोडिंनयुक्त कफ सिरप की 1200 बोतल खरीदी गई थी। लेकिन बिक्री कहां की गई? किसे दिया गया? इसका कोई भी लेखा-जोखा नहीं दिखाया गया। औषधि निरीक्षक की जांच में यह खुलासा हुआ है। जिनकी तहरीर पर फर्म के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। औषधि विभाग के सहायक आयुक्त के निर्देश पर मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की गई है। संगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। मामला बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र का है।
उत्तर प्रदेश के उन्नाव के बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत बांगरमऊ में मैर्सस अंबिका हेल्थ केयर के नाम से एजेंसी संचालित थी। एजेंसी के प्रोप्राइटर अजय कुमार के ऊपर अवैध व्यापार का आरोप लगा है। औसत निरीक्षक की जांच में पाया गया कि PHENCYPIK-TP और PHENCYPIK-T सिरप की बिक्री की जा रही है। जो प्रतिबंधित सिरप है। इसका प्रयोग नशे के रूप में किया जाता है और इसकी बिक्री के बहुत ही सख्त नियम बनाए गए हैं।
औषधि निरीक्षण की जांच में कई अनियमितताएं पाई गई। जिसमें बिक्री, बिल, अन्य संबंधित दस्तावेज औषधि इंस्पेक्टर की मांग पर प्रस्तुत नहीं किए गए। इस संबंध में क्षविभाग के उच्चाधिकारियों को जानकारी दी गई। इसके बाद फर्म के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई।
अजय कुमार की फर्म के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। बांगरमऊ कोतवाली पुलिस ने बताया कि तहरीर के आधार पर संगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच कोतवाली पुलिस के दरोगा वीरेंद्र विक्रम सिंह को दी गई है। जो पूरे मामले की जांच करेगी। यह भी जांच होगी दवा कहां बेची गई है? अवैध व्यापार में कौन-कौन शामिल है?
