ना बिक्री रजिस्टर और ना ही बिल, बेच दिया 12 हजार कोडिनयुक्त सिरप, होता है नशे के लिए प्रयोग, मुकदमा दर्ज

Sale of codeine-laced syrup उन्नाव में प्रतिबंधित सिरप बेचने का मामला सामने आया है। जिसका प्रयोग नशे के लिए किया जाता है। कोडिंनयुक्त कफ सिरप की 1200 बोतल खरीदी गई थी। लेकिन बिक्री कहां की गई? किसे दिया गया? इसका कोई भी लेखा-जोखा नहीं दिखाया गया। औषधि निरीक्षक की जांच में यह खुलासा हुआ है। जिनकी तहरीर पर फर्म के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। औषधि विभाग के सहायक आयुक्त के निर्देश पर मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की गई है। संगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। मामला बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र का है।