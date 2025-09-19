Patrika LogoSwitch to English

उन्नाव

शारदीय नवरात्र: प्राचीन देवी मंदिर मार्ग से शराब, मांस की दुकान हटाए जाने की मांग, नगर पालिका ने बनाया कूड़ाघर

Sharadiya Navratri नवरात्र के पावन अवसर पर स्टेशन रोड से मांस और शराब की दुकान हटाए जाने की मांग की गई है। सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देखकर नर सेवा नारायण सेवा ने स्ट्रीट लाइट सुरक्षा व्यवस्था और चूना छिड़काव की मांग की है।

उन्नाव

Narendra Awasthi

Sep 19, 2025

मांस मदिरा की दुकानें हटाए जाने की मांग (फोटो सोर्स- आयोजक )
फोटो सोर्स- आयोजक

Sharadiya Navratri उन्नाव‌ में प्राचीन हनुमान मंदिर दुर्गा मंदिर शिव मंदिर राम जानकी मंदिर जाने वाले मार्ग से शराब और नॉनवेज की दुकान हटाए जाने की मांग की गई है। स्टेशन रोड पर स्थित डंपिंग कूड़ा घर आने जाने वालों को परेशान कर रहा है। भक्तों के आवागमन और पवित्रता को नष्ट कर रहा है। डंपिंग कूड़ा पॉइंट को भी मंदिर जाने वाले मार्ग से हटाया जाए। इस संबंध में नर सेवा नारायण सेवा के बैनर तले जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया। संस्था के संस्थापक विमल द्विवेदी ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टिकोण से स्ट्रीट लाइट भी लगवाया जाए।

नॉनवेज शराब की दुकानें हटाई जाए

उत्तर प्रदेश के उन्नाव में नवरात्र को देखते हुए देवी मंदिरों के आसपास साफ सफाई की विशेष व्यवस्था की मांग की गई है। ‌ नर सेवा नारायण सेवा के संस्थापक विमल द्विवेदी ने नगर मजिस्ट्रेट को दिए ज्ञापन में बताया है कि स्टेशन रोड पर नॉनवेज और शराब की दुकान और कूड़ा घर बनाया गया है इसी मार्ग से प्राचीन हनुमान मंदिर दुर्गा मंदिर शिवालय और राम जानकी मंदिर जाने वाले भक्त गुजरते हैं। ऐसे में भक्तों को काफी परेशानी होती है। उन्होंने मांस मदिरा की दुकान हटाए जाने की मांग की है। स्ट्रीट लाइट लगवाने, चुना डलवाने, और भक्तों की सुरक्षा व्यवस्था करने की भी मांग की गई है। ‌

स्टेशन रोड होकर मंदिर जाने का मार्ग

स्टेशन रोड मार्ग पर दुर्गा माता का प्राचीन मंदिर है यहीं पर संकट मोचन हनुमान राम जानकी और शिवालय भी स्थापित नवरात्र के पावन अवसर पर सैकड़ो की संख्या में भक्तगण रोजाना माता के दरबार में मत्था देखने के लिए पहुंचते हैं। स्टेशन रोड पर शराब की कई दुकानें संचालित है यहीं पर नॉनवेज होटल भी चल रहा है जिससे देवी मंदिर ही नहीं स्टेशन आने जाने वालों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है 22 सितंबर से नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं जिसको देखते हुए नर सेवा नारायण सेवा ने जिला प्रशासन से मांग पत्र का ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा है।

