शारदीय नवरात्र: प्राचीन देवी मंदिर मार्ग से शराब, मांस की दुकान हटाए जाने की मांग, नगर पालिका ने बनाया कूड़ाघर

उत्तर प्रदेश के उन्नाव में नवरात्र को देखते हुए देवी मंदिरों के आसपास साफ सफाई की विशेष व्यवस्था की मांग की गई है। ‌ नर सेवा नारायण सेवा के संस्थापक विमल द्विवेदी ने नगर मजिस्ट्रेट को दिए ज्ञापन में बताया है कि स्टेशन रोड पर नॉनवेज और शराब की दुकान और कूड़ा घर बनाया गया है इसी मार्ग से प्राचीन हनुमान मंदिर दुर्गा मंदिर शिवालय और राम जानकी मंदिर जाने वाले भक्त गुजरते हैं। ऐसे में भक्तों को काफी परेशानी होती है। उन्होंने मांस मदिरा की दुकान हटाए जाने की मांग की है। स्ट्रीट लाइट लगवाने, चुना डलवाने, और भक्तों की सुरक्षा व्यवस्था करने की भी मांग की गई है। ‌