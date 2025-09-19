शारदीय नवरात्र: प्राचीन देवी मंदिर मार्ग से शराब, मांस की दुकान हटाए जाने की मांग, नगर पालिका ने बनाया कूड़ाघर

Sharadiya Navratri उन्नाव में प्राचीन हनुमान मंदिर दुर्गा मंदिर शिव मंदिर राम जानकी मंदिर जाने वाले मार्ग से शराब और नॉनवेज की दुकान हटाए जाने की मांग की गई है। स्टेशन रोड पर स्थित डंपिंग कूड़ा घर आने जाने वालों को परेशान कर रहा है। भक्तों के आवागमन और पवित्रता को नष्ट कर रहा है। डंपिंग कूड़ा पॉइंट को भी मंदिर जाने वाले मार्ग से हटाया जाए। इस संबंध में नर सेवा नारायण सेवा के बैनर तले जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया। संस्था के संस्थापक विमल द्विवेदी ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टिकोण से स्ट्रीट लाइट भी लगवाया जाए।
