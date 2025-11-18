थाना प्रभारी ने वकील और उसकी मां-बहन को डंडे, बेल्ट जो मिला उससे पीटा, अधिवक्ताओं के हमले से सिपाही घायल

Clash between UP police and lawyers उन्नाव में पुलिस और अधिवक्ताओं के तनाव को देखते हुए अदालत परिसर में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। पुलिस आरोपी अधिवक्ता को रिमांड में लेने के लिए अदालत पहुंची थी। जिसका मौके पर मौजूद अधिवक्ताओं ने विरोध किया। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर तनातनी दिखाई पड़ी। मौके पर मौजूद अधिवक्ताओं ने घायल अधिवक्ता को मेडिकल के लिए जिला अस्पताल ले गए। जहां उन्होंने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया है। इधर अधिवक्ताओं के हमले से पुलिस को भी चोट आई है। पुलिस का कहना है कि सात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जिसमें अधिवक्ता और उसका भाई भी शामिल हैं। जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। शेष की तलाश जारी है।‌ मामला दही थाना क्षेत्र का है।