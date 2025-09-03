गणपति बप्पा को नम आंखों से दी गई विदाई, राधा कृष्ण और भोलेनाथ की मनमोहक झांकी के साथ निकली विसर्जन यात्रा

Shri Ganesh Festival उन्नाव में आज गणेश महोत्सव के अवसर पर स्थापित की गई श्री गणेश की भव्य प्रतिमा को नम आंखों से विसर्जित किया गया। इसके पहले 151 कन्याओं के लिए कन्या भोज और भंडारे और विशाल जागरण का भी आयोजन किया गया। लोक नगर से निकली विसर्जन यात्रा मुख्य मार्ग से होते हुए गंगा बैराज पहुंची। विसर्जन यात्रा में गणपति बप्पा मोरया के जयकारे लगे "अगले बरस तू जल्दी आ" की कामना की गई। नर सेवा नारायण सेवा के बैनर तले कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
उत्तर प्रदेश के उन्नाव में श्री गणेश चतुर्थी के दिन लोक नगर में महाराजा श्री गणेश विशाल प्रतिमा स्थापित की गई थी। आज हजारों की संख्या में भक्तों ने गणपति बप्पा मोरिया के जयकारा लगाया। विसर्जन यात्रा में सैकड़ो की संख्या में वाहन शामिल हुए जिसमें राधा कृष्ण और भोलेनाथ की झांकी लोगों को आकर्षित कर रही थी। इस मौके पर श्रद्धा भाव से 151 कन्याओं को भोजन कराया गया। इसके बाद विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया।
लोक नगर से निकली विसर्जन यात्रा सर के मुख्य मार्गो से होते हुए गंगा बैराज पहुंची जहां प्रशासन ने विसर्जन की विशेष व्यवस्था की इस मौके पर नर सेवा नारायण सेवा के संस्थापक विमल द्विवेदी अनीता द्विवेदी हिंदू जागरण मंच के साथ संयोजक राकेश राजपूत ज्योति राजपूत जिला संयोजक अजय त्रिवेदी अभिषेक तिवारी अखिल मिश्रा सहित हजारों की संख्या में भक्तगण मौजूद थे।