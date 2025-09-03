गणपति बप्पा को नम आंखों से दी गई विदाई, राधा कृष्ण और भोलेनाथ की मनमोहक झांकी के साथ निकली विसर्जन यात्रा

Shri Ganesh Festival उन्नाव में आज गणेश महोत्सव के अवसर पर स्थापित की गई श्री गणेश की भव्य प्रतिमा को नम आंखों से विसर्जित किया गया। इसके पहले 151 कन्याओं के लिए कन्या भोज और भंडारे और विशाल जागरण का भी आयोजन किया गया। लोक नगर से निकली विसर्जन यात्रा मुख्य मार्ग से होते हुए गंगा बैराज पहुंची। विसर्जन यात्रा में गणपति बप्पा मोरया के जयकारे लगे "अगले बरस तू जल्दी आ" की कामना की गई। नर सेवा नारायण सेवा के बैनर तले कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ‌