पुलिस अधीक्षक ने 5 सीओ का किया का स्थानांतरण, अजय सिंह सफीपुर के सीओ, दो दरोगा निलंबित

SP transferred 5 CO, two sub inspectors suspended उन्नाव में पुलिस अधीक्षक ने क्षेत्राधिकारियों के कार्य क्षेत्र में बड़ा बदलाव किया है। जिले के अंदर क्षेत्राधिकारी स्थानांतरित किए गए हैं। ऋषिकांत शुक्ला को पुरवा का क्षेत्राधिकारी बनाया गया‌। संतोष कुमार सिंह को हसनगंज से बांगरमऊ भेजा गया है। इसके अतिरिक्त सफीपुर, बीघापुर, बांगरमऊ के क्षेत्राधिकारी भी स्थानांतरित किए गए हैं। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर दो उप निरीक्षकों को निलंबित कर दिया है। जिनमें एक बीघापुर और दूसरा अचलगंज का है। जिनके खिलाफ विभागीय जांच भी भी की जा रही है।