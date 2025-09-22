उन्नाव पुलिस पर पथराव: सर तन से जुदा का नारा, आठ नामजद, 20 से 30 अज्ञात पर मुकदमा

Stone pelting on police उन्नाव में सर तन से जुदा का आपत्तिजनक नारा लगाया गया। लोगों के इकट्ठा होकर आपत्तिजनक नारा लगाने के संबंध में जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने इकट्ठा भीड़ को समझने का प्रयास किया। बताया गया कि जिले में बीएनएस की धारा 163 लगी हुई है। लेकिन कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए मौके से पांच को गिरफ्तार किया है। मामला गंगा घाट थाना क्षेत्र का है। गंगा घाट थाना पुलिस ने बताया कि आठ लोगों को नामजद किया गया है। जबकि 25 से 30 अज्ञात हैं।
उत्तर प्रदेश के उन्नाव के गंगाघाट थाना क्षेत्र अंतर्गत मनोहर नगर मोहल्ले में अचानक भीड़ इकट्ठा हो गई और सर तन से जुदा का नारा लगाने लगे। भीड़भाड़ वाले रास्ते से लोगों ने जुलूस निकालकर बेहद आपत्तिजनक नारा लगाया। इसमें छोटे बड़े सभी शामिल थे। भीड़ इकट्ठा होने की जानकारी मिलने पर मौके पर गंगा घाट थाना पुलिस पहुंची और उन्होंने समझने का प्रयास किया। लेकिन भीड़ ने पथराव कर दिया। इस पर पुलिस की तरफ से बल प्रयोग किया गया। लोगों को हटाने के लिए लाठी का इस्तेमाल किया गया। इस संबंध में गंगा घाट थाना में मुकदमा दर्ज किया गया है।
उप निरीक्षक गजेंद्र सिंह, उप निरीक्षक विनय यादव, उपन्यास निरीक्षक राजेंद्र सिंह चौहान और हमराही सिपाहियों की तरफ से मुकदमा लिखा गया है। जिसमें शाने वारिस पुत्र आफाक अहमद, आफाक अहमद पुत्र वहाज अहमद, अयाज पुत्र अनीश, नौशाद पुत्र छोटे, सोनू, अल्तमश, महताब आलम पुत्रगण अज्ञात मोहम्मद आमिर पुत्र बदरुद्दीन निवासी कंगी महल बादशाही नाका पूर्वी कानपुर शामिल है। जिनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 191(2), 191(3), 352, 351(3), 132, 125, 126(2), 221, 109 आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1932 7 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है।