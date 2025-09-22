उन्नाव पुलिस पर पथराव: सर तन से जुदा का नारा, आठ नामजद, 20 से 30 अज्ञात पर मुकदमा

उत्तर प्रदेश के उन्नाव के गंगाघाट थाना क्षेत्र अंतर्गत मनोहर नगर मोहल्ले में अचानक भीड़ इकट्ठा हो गई और सर तन से जुदा का नारा लगाने लगे। भीड़भाड़ वाले रास्ते से लोगों ने जुलूस निकालकर बेहद आपत्तिजनक नारा लगाया। इसमें छोटे बड़े सभी शामिल थे। भीड़ इकट्ठा होने की जानकारी मिलने पर मौके पर गंगा घाट थाना पुलिस पहुंची और उन्होंने समझने का प्रयास किया। लेकिन भीड़ ने पथराव कर दिया। ‌इस पर पुलिस की तरफ से बल प्रयोग किया गया। लोगों को हटाने के लिए लाठी का इस्तेमाल किया गया। इस संबंध में गंगा घाट थाना में मुकदमा दर्ज किया गया है।‌