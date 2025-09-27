जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बताया काला कानून, बोलें- अधिकारियों पर भी लागू हो

उत्तर प्रदेश के उन्नाव में संघ के अध्यक्ष अनुपम मिश्रा ने बताया कि जिस समय उन लोगों की नियुक्ति हुई। उस समय की सभी शैक्षिक योग्यताओं को पूरा किया गया था। शिक्षकों ने समय-समय पर होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं को भी पास किया है। फिर टेट लाने का क्या औचित्य है? अनुपम मिश्रा ने कहा कि अगर शिक्षक टीईटी के बिना अयोग्य हैं, कुशल शिक्षक नहीं है तो फिर शिक्षकों का निरीक्षण करने वाले समस्त अधिकारियों को भी टेट क्वालीफाई करने के लिए कहा जाए। निरीक्षक करने वाले शिक्षक टेट क्वालीफाई नहीं है तो फिर बच्चों और शिक्षकों की गुणवत्ता की परख कैसे करेंगे? यही नियम सभी अधिकारी कर्मचारियों पर भी लागू किया जाए।