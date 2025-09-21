टीईटी मामला: पांच रिट होगी फाइल, पूर्व अटार्नी जनरल ऑफ इंडिया, विशेषज्ञ अधिवक्ताओं को किया गया हायर

जूनियर शिक्षक संघ ने अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के साथ सजा रणनीति बनाई है। दिल्ली में भारत सरकार से अनुरोध करने के लिए दोनों संगठन तैयारी कर रहे हैं‌। इस संबंध में जूनियर शिक्षक संघ के अध्यक्ष योगेश तिवारी ने कहा कि शिक्षकों की लड़ाई न्यायालय में भी लड़ी जाएगी। न्यायालय में कुल पांच रिट फाइल की जाएगी। उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष योगेश त्यागी और महामंत्री नरेश कौशिक ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि अदालत में बहस करने के लिए वकीलों का भी चयन हो गया। अन्य वरिष्ठ अधिवक्ताओं का भी सहयोग लिया जाएगा।