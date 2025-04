उन्नाव में चौकी प्रभारी सहित तीन को लाइन हाजिर की सजा, दो इंस्पेक्टर का भी ट्रांसफर

Three sub inspectors line hajir, Two inspectors transferred उन्नाव में एसपी ने 2 इंस्पेक्टर और 4 सब इंस्पेक्टर के कार्य क्षेत्र में बदलाव किये हैं। जिनमें से दो चौकी प्रभारी सहित तीन को पुलिस लाइन आने की सजा दी गई है। जबकि पुलिस लाइन से हटाकर एक को चौकी प्रभारी बनाया गया है।

उन्नाव•Apr 20, 2025 / 07:33 am• Narendra Awasthi

Three sub inspectors line hajir, Two inspectors transferred उन्नाव में पुलिस अधीक्षक ने दो इंस्पेक्टर और चार सब-इंस्पेक्टर के कार्य क्षेत्र में बदलाव किया है। जिसमें तीन को पुलिस लाइन की सजा दी गई है। इसमें दो चौकी पर प्रभारी है। देर रात जारी सूची में यह जानकारी दी गई है। पुलिस लाइन आने वाले प्रभारी निरीक्षक चौकी प्रभारियों में संतोष कुमार यादव और हरी निवास शर्मा है। जबकि एक सब इंस्पेक्टर को पुलिस लाइन से चौकी प्रभारी के पद पर भेजा गया है। एक चौकी प्रभारी को प्रभारी निरीक्षक के पद से हटाकर अतिरिक्त निरीक्षक के रूप में तैनात किया गया है।