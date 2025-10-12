कल महिला शिक्षिकाओं को विशेष अवकाश, जानें वजह

उत्तर प्रदेश के उन्नाव में 13 अक्टूबर सोमवार को अहोई अष्टमी का त्योहार मनाया जा रहा है। इस दिन महिलाएं अहोई माता की पूजा अर्चना करती है। दिन भर व्रत रहती है और रात में तारे को अर्ध्य देकर बेटे के उज्जवल भविष्य की कामना करती हैं। इस पावन अवसर पर महिलाएं अहोई माता की कथा पड़ती है और सुनती है। पंडित दुर्गा शंकर के अनुसार अहोई अष्टमी का तारा रात को रात को 7.32 पर निकलेगा।