उन्नाव

कल महिला शिक्षिकाओं को विशेष अवकाश, जानें वजह

Special leave for female teachers कल परिषदीय विद्यालयों में पढ़ाने वाली शिक्षिकाओं को विशेष अवकाश घोषित किया गया है। लेकिन विद्यालय अपने समय से खुलेगा। बेसिक शिक्षा परिषद से जारी अवकाश तालिका में यह जानकारी दी गई है।

उन्नाव

image

Narendra Awasthi

Oct 12, 2025

कल महिलाओं को विशेष अवकाश (फोटो सोर्स- पत्रिका वीडियो ग्रैब)

फोटो सोर्स- पत्रिका वीडियो ग्रैब

Tomorrow women teachers get special leave उन्नाव में कल बेसिक शिक्षा परिषद से संचालित विद्यालयों में पढ़ाने वाली शिक्षिकाओं को विशेष अवकाश घोषित किया गया है। इस दिन महिलाएं दिन भर व्रत रहकर शाम को तारों को अर्ध्य देकर बेटे के लिए पूजा अर्चना करती है, अहोई माता की पूजा करती है। लेकिन विद्यालय अपने समय से खुलेगा और पुरुष शिक्षक विद्यालय का कामकाज देखेंगे। विद्यालय अपने समय से खुलेगा और बंद होगा।

13 अक्टूबर को अहोई अष्टमी

उत्तर प्रदेश के उन्नाव में 13 अक्टूबर सोमवार को अहोई अष्टमी का त्योहार मनाया जा रहा है। इस दिन महिलाएं अहोई माता की पूजा अर्चना करती है। दिन भर व्रत रहती है और रात में तारे को अर्ध्य देकर बेटे के उज्जवल भविष्य की कामना करती हैं। इस पावन अवसर पर महिलाएं अहोई माता की कथा पड़ती है और सुनती है। पंडित दुर्गा शंकर के अनुसार अहोई अष्टमी का तारा रात को रात को 7.32 पर निकलेगा।

महिला शिक्षिकाओं को विशेष अवकाश

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद से जारी अवकाश तालिका के अनुसार परिषदीय विद्यालयों में पढ़ाने वाली महिला शिक्षकों को अहोई अष्टमी के अवसर पर विशेष अवकाश दिया जाएगा। लेकिन विद्यालय अपने समय से खुलेगा और पठनपआठन का कार्य होगा। यह छुट्टी केवल महिलाओं के लिए घोषित की गई है।

Updated on:

12 Oct 2025 05:23 pm

Published on:

12 Oct 2025 05:21 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Unnao / कल महिला शिक्षिकाओं को विशेष अवकाश, जानें वजह

