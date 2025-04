तबादला एक्सप्रेस: डीएम ने पांच तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों के किये स्थानांतरण, देखें आदेश

उन्नाव•Apr 03, 2025 / 05:11 am• Narendra Awasthi

Transfer list, DM transferred five Tehsildars and Naib Tehsildars, see order उन्नाव के जिला अधिकारी ने तहसीलदारों के कार्य क्षेत्र में बदलाव किया है। अरसला नाज को सदर का तहसीलदार बनाया गया है। जबकि नवीन तैनाती में आए मनीष द्विवेदी को बीघापुर की जिम्मेदारी दी गई है। जिले में कुल छह तहसील हैं। जिनमें सदर, सफीपुर, बांगरमऊ, पुरवा, बीघापुर, हसनगंज शामिल है। इनमें पांच तहसीलदारों के कार्य क्षेत्र में बदलाव किया गया है। स्थानांतरण सूची में सफीपुर के नायब तहसीलदार और तहसीलदार के नामों की कोई जानकारी नहीं दी गई है।