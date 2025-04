पत्नी ने मार कर नीले ड्रम में भरने की धमकी दी, पति पहुंचा एसपी के पास, बोला- मुझे मेरी पत्नी से बचाइए

Wife threatened to kill husband, put his body in blue drum, Complaint to SP उन्नाव में पत्नी ने पति को मार कर नीले ड्रम में भरने की धमकी दी है। पीड़ित पति ने एसपी को शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। एसपी ने न्याय का आश्वासन दिया है। ‌

उन्नाव•Apr 02, 2025 / 11:13 am• Narendra Awasthi

Wife threatened to kill husband, put his body in blue drum, Complaint to SP उन्नाव में पत्नी ने पति को धमकी दी है कि वह सीमेंट, बॉक्स और ड्रम लेकर आ गई है, तुम्हें निपटा दूंगी। ‌पीड़ित पति ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। अपने शिकायती पत्र में उन्होंने बताया है कि काफी लंबे समय से पत्नी उसे प्रताड़ित कर रही है। दिन भर गायब रहती है और रात को घर आती है। जूते से मारती है। बेटे और मां को भी खतरा है। एसपी ने आश्वासन दिया है कि महिला को महिला थाना में बुलाया जाएगा। ‌घटना सदर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत मोती नगर मोहल्ले की है।