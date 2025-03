Weather news: मौसम में जबरदस्त परिवर्तन, चारों तरफ छाए घने बादल, छाया अंधेरा, भारी बारिश की संभावना

Tremendous change in weather, thick clouds all around, possibility of heavy rain उन्नाव के मौसम में अचानक भारी परिवर्तन आया है। देखते-देखते अंधेरा छा गया। बूंदाबांदी हो रही है। भारी बारिश की संभावना है। ‌

उन्नाव•Mar 22, 2025 / 05:54 pm• Narendra Awasthi

Tremendous change in weather, thick clouds all around, possibility of heavy rain उन्नाव में अचानक मौसम में जबरदस्त परिवर्तन देखने को मिल रहा है। चारों तरफ बादल छाए हुए हैं। ठंडी हवा भी चल रही है। बारिश होने का भी अनुमान है। पूर्व और दक्षिण पूर्व दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित कर रही है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक आसमान में बादल छाए रहने के विषय में जानकारी दी है। 24 मार्च की रात को पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में नया पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना भी जताई गई है। उन्नाव में रविवार 23 मार्च को आसमान साफ रहने की संभावना है। ‌