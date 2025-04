50 लाख रुपए कीमत के चरस के साथ दो गिरफ्तार, बिहार और नेपाल से भी संबंध

उन्नाव•Apr 07, 2025 / 03:58 pm• Narendra Awasthi

Two arrested with hashish worth Rs 50 lakh, also linked to Bihar and Nepal उन्नाव में पुलिस ने 50 लाख रुपए की चरस के साथ दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। जिनके पास से 5 किलो 200 ग्राम चरस बरामद हुआ है‌ पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर ने पुलिस लाइन सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को यह सफलता मिली है। पकड़े गए अभियुक्तों में एक जालौन और दूसरा कानपुर देहात का रहने वाला है। इनके संपर्क बिहार और नेपाल से निकलकर सामने आए हैं। कॉल डिटेल की जांच की गई है। व्हाट्सएप चैट के माध्यम से संपर्क करते थे। मामले की जांच की जा रही है। बरामदगी आसीवन थाना क्षेत्र में हुई है।