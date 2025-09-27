उन्नाव आगरा एक्सप्रेस-वे पर दर्दनाक हादसा, चार यूपीडा कर्मियों की मौत मौत

उत्तर प्रदेश के उन्नाव में आज शनिवार को उस समय दर्दनाक हादसा हो गया। जब आगरा से लखनऊ जा रही अर्टिगा कार का टायर अचानक फट गया। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित हो गई और डिवाइडर को लांघते हुए दूसरे लेने में चली गई। इस दौरान यूपीडा के श सफाई कर्मचारियों को रौंद दिया। जिसमें 40 वर्षीय लवकुश पुत्र रामनाथ, 38 वर्षीय किशोर पुत्र गोकर्ण निवासीगण बेहटा मुजावर, 45 वर्षीय मुकेश पुत्र राधे निवासी राजाखेड़ा, 35 वर्षीय सरवन पुत्र राजपाल निवासी अकबर खेड़ा थाना बेहटा मुजावर, 55 वर्षीय कृष्ण पाल पुत्र श्री राम, 40 वर्षीय राकेश पुत्र दिग्विजय निवासीगण राजाखेड़ा कार की चपेट में आ गए।