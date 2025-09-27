Patrika LogoSwitch to English

उन्नाव

उन्नाव आगरा एक्सप्रेस-वे पर दर्दनाक हादसा, चार यूपीडा कर्मियों की मौत मौत

Unnao Agra Expressway tragic accident आगरा लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर हुए दर्दनाक हादसे में चार लोगों की मौत हो गई है। सभी सड़क पर कार्य कर रहे थे। सूचना मिलते ही घर वालों में मातम छा गया रोना पीटना मच गया। सभी लोकल के रहने वाले थे।

उन्नाव

Narendra Awasthi

Sep 27, 2025

आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे दुर्घटना (फोटो सोर्स- उन्नाव वीडियो ग्रैब)
फोटो सोर्स- उन्नाव वीडियो ग्रैब)

Unnao Agra Expressway tragic accident, four UPDA employees died उन्नाव के आगरा लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर दर्दनाक हादसा हो गया। तेज रफ्तार कार टायर फटने के कारण अनियंत्रित हो गई। कार डिवाइडर को फांदते हुए दूसरी लेन में चली गई। दूसरी लेन पर यूपीडा के कर्मचारी सड़क की सफाई कर रहे थे। जिनको रौंदते हुए कार निकल गई। चारों तरफ चीख-पुकार मच गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे यूपीडा और स्थानीय पुलिस ने राहत और बचाव कार्य चलाया। घायलों को स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र भर्ती कराया गया। घटना में चार लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना बेहटा मुजावर थाना क्षेत्र का है।‌

आगरा से लखनऊ जा रही थी कार

उत्तर प्रदेश के उन्नाव में आज शनिवार को उस समय दर्दनाक हादसा हो गया। जब आगरा से लखनऊ जा रही अर्टिगा कार का टायर अचानक फट गया। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित हो गई और डिवाइडर को लांघते हुए दूसरे लेने में चली गई। इस दौरान यूपीडा के श सफाई कर्मचारियों को रौंद दिया। जिसमें 40 वर्षीय लवकुश पुत्र रामनाथ, 38 वर्षीय किशोर पुत्र गोकर्ण निवासीगण बेहटा मुजावर, 45 वर्षीय मुकेश पुत्र राधे निवासी राजाखेड़ा, 35 वर्षीय सरवन पुत्र राजपाल निवासी अकबर खेड़ा थाना बेहटा मुजावर, 55 वर्षीय कृष्ण पाल पुत्र श्री राम, 40 वर्षीय राकेश पुत्र दिग्विजय निवासीगण राजाखेड़ा कार की चपेट में आ गए।

बेहटा मुजावर थाना क्षेत्र की घटना

सूचना पाकर मौके पर पहुंची यूपीडा और पुलिस टीम ने राहत और बचाव कार्य चलाया। घटना में लवकुश, रामकिशोर, मुकेश और सरवन की मौके पर मौत हो गई। जबकि कृष्ण पाल और राकेश गंभीर रूप से घायल हो गए। जिन्हें उपचार के लिए बांगरमऊ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भर्ती कराया गया। जिनकी भी हालत गंभीर बताई गई है। स्थानीय डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। घटना इतना भयानक और खौफनाक था कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। दोनों तरफ काफी लंबा जाम लग गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

Published on:

27 Sept 2025 02:29 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Unnao / उन्नाव आगरा एक्सप्रेस-वे पर दर्दनाक हादसा, चार यूपीडा कर्मियों की मौत मौत

