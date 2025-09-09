उन्नाव में बाढ़ की स्थिति गंभीर, गंगा चेतावनी बिंदु के ऊपर, हरिद्वार और नरौरा बैराज से छोड़ा गया जल

Unnao flood situation serious, Ganga above warning point उन्नाव में बाढ़ की स्थिति विकराल होते जा रही है। शुक्लागंज में गंगा का जलस्तर 113.180 मीटर पहुंच गया है। जबकि चेतावनी बिंदु 113 मीटर का है। गंगा का जलस्तर बढ़ने से शुक्लागंज के दो दर्जन से अधिक मोहल्ले में गंगा का जल घुस गया है कानपुर उन्नाव को जोड़ने वाला परियर बिठूर मार्ग के ऊपर से पानी बह रहा है। शुक्ला गंज के मोहल्ले नेतुआ, राजीव नगर खंती, रेलवे खंती, गायत्री नगर, भातू फॉर्म, अंबिकापुर आदि मोहल्ले में पानी भर गया है। गंज मुरादाबाद बांगरमऊ के गंगा कटरी क्षेत्र के गांव भी जल मांगने हो गए हैं। फतेहपुर 84 की भी स्थिति गंभीर है। सफीपुर तहसील के गहोली, हमीजापुर सहित अन्य गांव में भी पानी भर गया है। जिससे लोग घर छोड़कर सुरक्षित स्थान पर जा रहे हैं। ‌ डीएम और एसपी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया और अधीनस्थों को राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। ‌