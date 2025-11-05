उन्नाव में भीषण सड़क हादसा, तीन सगे भाइयों की दर्दनाक मौत, जा रहे थे गंगा स्नान के लिए बक्सर घाट

Unnao Road Accident उन्नाव में कार्तिक पूर्णिमा के दिन दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। जिसमें तीन सगे भाई गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। जहां डॉक्टरों ने दो भाईयों को मृत घोषित कर दिया। तीसरे को उपचार के लिए कानपुर हैलेट रेफर किया गया। जहां उपचार के दौरान तीसरे भाई की भी मौत हो गई। तीनों सगे भाईयों की उम्र 17 से 26 साल के बीच है। घटना की जानकारी मिलते ही गांव में हाहाकार मच गया। परिजनों का रो-रो का बुरा हाल है। क्षेत्राधिकारी ने बताया कि दो की प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में और एक की हैलेट कानपुर में मृत्यु हुई है। कानूनी कार्रवाई की जा रही है। घटना बिहार थाना क्षेत्र की है।