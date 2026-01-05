उन्नाव कुलदीप सिंह सेंगर मामला: सदर विधायक बोले- सच जल्द सामने आएगा

फोटो सोर्स- 'X' सदर विधायक
Unnao Kuldeep Singh Sengar incident सदर विधायक कुलदीप सिंह सेंगर मामले में भाजपा विधायक पंकज गुप्ता ने कहा है कि न्यायालय को मीडिया ट्रायल या सोशल मीडिया की जगह साक्ष्यों के आधार पर निर्णय देना चाहिए। न्यायालय अपनी प्रक्रिया के अनुसार सुनवाई कर रहा है। हाई कोर्ट ने जमानत दी। लेकिन सीबीआई सुप्रीम कोर्ट चली गई। जिसके बाद जमानत खारिज हो गई। लेकिन बहुत जल्दी हम लोगों को कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा। सदर विधायक अपने कैंप कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने सैकड़ो की संख्या में आए जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का वितरण किया। इनमें महिलाओं की संख्या अधिक थी।
उत्तर प्रदेश के उन्नाव के सदर विधायक पंकज गुप्ता ने कुलदीप सिंह सेंगर मामले में बयान दिया है। उन्होंने कहा कि न्यायालय निश्चित रूप से सुनवाई कर रहा है। अभी पिछले दिनों हाई कोर्ट से कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत हुई थी। उसके बाद कुछ विषयों को लेकर सीबीआई सुप्रीम कोर्ट गई और सुनवाई के बाद जमानत को रद्द करने का काम आदेश दिया। प्रकरण न्यायालय में है।
पंकज गुप्ता ने कहा कि मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि साक्ष्यों से ज्यादा मीडिया ट्रायल और सोशल मीडिया के ट्रायल पर विश्वास किया गया है। जिसके कारण एक लंबी अवधि तक न्याय की प्रक्रिया प्रभावित हो जाती है। अपने जीवन में भी हम लोगों को देखने को मिलता है कि सोशल मीडिया और मीडिया जो परसेप्शन बना देती है। जनमानस और अन्य व्यवस्थाएं भी उसी अनुसार अपना मंतव्य बना लेती हैं। इसके कारण न्याय नहीं मिलता है।
पंकज गुप्ता ने कहा कि उनका अनुरोध है कि दोनों पक्षों को साक्ष्यों के आधार पर सुना जाए। बहुत जल्द ही हमें कुछ ऐसा सुनने को मिलेगा कि हमारा उन्नाव पहले जैसा दिव्य, भव्य है और जिसकी ख्याति पूरे दुनिया में थी। ऐसा उन्नाव हमें महसूस होगा। न्यायालय की प्रक्रिया पर हमें विश्वास है। शीघ्र दूध का दूध और पानी का पानी होगा।
