उन्नाव कुलदीप सिंह सेंगर मामला: सदर विधायक बोले- सच जल्द सामने आएगा

Unnao Kuldeep Singh Sengar incident सदर विधायक कुलदीप सिंह सेंगर मामले में भाजपा विधायक पंकज गुप्ता ने कहा है कि न्यायालय को मीडिया ट्रायल या सोशल मीडिया की जगह साक्ष्यों के आधार पर निर्णय देना चाहिए। न्यायालय अपनी प्रक्रिया के अनुसार सुनवाई कर रहा है। हाई कोर्ट ने जमानत दी। लेकिन सीबीआई सुप्रीम कोर्ट चली गई। जिसके बाद जमानत खारिज हो गई। लेकिन बहुत जल्दी हम लोगों को कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा। सदर विधायक अपने कैंप कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने सैकड़ो की संख्या में आए जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का वितरण किया। इनमें महिलाओं की संख्या अधिक थी।