उन्नाव में दिल दहलाने वाली घटना: प्रेम किया और ट्रेन के आगे कूद कर दे दी जान, घरवालों को प्रेम संबंधों का पता नहीं

उत्तर प्रदेश के उन्नाव के अजगैन थाना क्षेत्र अंतर्गत जैतीपुर रेलवे स्टेशन के निकट युवक और युवती के शव पड़े होने की जानकारी रेलवे पुलिस को मिली। तब तक लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची रेलवे पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। मृतकों की शिनाख्त अजगैन थाना क्षेत्र के जमालपुर गढ़ी निवासी सुरेंद्र (23) पुत्र शिवलाल और सोहरामऊ थाना क्षेत्र के गौरी गांव निवासी सोनी (20) पुत्री राम लखन के रूप में हुई। रेलवे पुलिस ने मृतक परिजनों को घटना की जानकारी दी। घटना की जानकारी मिलते ही घर में कोहराम मच गया। लोग जैसे थे वैसे ही घटनास्थल की तरफ भागे।