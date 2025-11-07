Patrika LogoSwitch to English

उन्नाव

बहनोई की हत्या लेटेस्ट अपडेट: मृतक पत्नी ने माता-पिता, भाई-भाभी पर दर्ज कराया मुकदमा, चारों गिरफ्तार

Unnao murder उन्नाव में युवक ने अपने सगे बहनोई की खंबे में बांधकर इतनी पिटाई की कि उसकी मौत हो गई। मृतक पत्नी ने अपने माता-पिता, भाई-भाभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर लिया है।‌

उन्नाव

image

Narendra Awasthi

Nov 07, 2025

Unnao murder उन्नाव में एक युवक ने पत्नी के साथ अवैध संबंध मामले में अपने सगे बहनोई को खंभे में बांधकर पिटाई कर दी, जिससे उनकी मौत हो गई। इस मामले में मृतक की पत्नी ने अपने भाई, भाभी, पिता और मां के खिलाफ मुकदमा कराया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चारों नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जिनके खिलाफ बीएनएस की धारा 238 की बढ़ोतरी की गई है। मामला अचलगंज थाना क्षेत्र का है।

अवैध संबंधों के कारण हत्या

उत्तर प्रदेश के उन्नाव के अचलगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़ौरा गांव निवासिनी नैना देवी पत्नी लाल ने अचलगंज थाना में तहरीर देकर बताया कि कमलेश पुत्र गंगाराम, बालेश्वरी पत्नी गंगाराम, नीलम पत्नी कमलेश, गंगाराम पुत्र बद्री ने उसके पति के साथ मारपीट की। गंभीर रूप से घायल पति को बिछिया लेकर गए। जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मिली तहरीर के आधार पर बीएनएस की धारा 3(5), 103(1) के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया।

गिरफ्तारी के बाद धारा बढ़ाई गई

अचलगंज थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नामजद कमलेश, बालेश्वरी, नीलम, गंगाराम को गिरफ्तार कर लिया है। जिसके पास से प्लास्टिक की रस्सी, बांस के डंडे भी बरामद किए हैं। अचलगंज थाना पुलिस ने बताया कि चारों को जमुका-बड़ौरा जाने वाली रोड पर स्थित देसी शराब ठेका के पास से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी और बरामदगी के आधार पर सभी के खिलाफ बीएनएस की धारा 238 की बढ़ोतरी की गई है। गिरफ्तार करने वाली टीम में थाना प्रभारी राजेश पाठक, निरीक्षक इरशाद त्यागी, कांस्टेबल अमरजीत सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे। ‌

Hindi News / Uttar Pradesh / Unnao / बहनोई की हत्या लेटेस्ट अपडेट: मृतक पत्नी ने माता-पिता, भाई-भाभी पर दर्ज कराया मुकदमा, चारों गिरफ्तार

