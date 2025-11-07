बहनोई की हत्या लेटेस्ट अपडेट: मृतक पत्नी ने माता-पिता, भाई-भाभी पर दर्ज कराया मुकदमा, चारों गिरफ्तार

अचलगंज थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नामजद कमलेश, बालेश्वरी, नीलम, गंगाराम को गिरफ्तार कर लिया है। जिसके पास से प्लास्टिक की रस्सी, बांस के डंडे भी बरामद किए हैं। अचलगंज थाना पुलिस ने बताया कि चारों को जमुका-बड़ौरा जाने वाली रोड पर स्थित देसी शराब ठेका के पास से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी और बरामदगी के आधार पर सभी के खिलाफ बीएनएस की धारा 238 की बढ़ोतरी की गई है। गिरफ्तार करने वाली टीम में थाना प्रभारी राजेश पाठक, निरीक्षक इरशाद त्यागी, कांस्टेबल अमरजीत सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे। ‌