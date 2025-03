उन्नाव में हत्या: पिता और उसके दो पुत्रों को आजीवन कारावास की सजा, अर्थदंड भी लगाया गया

Unnao murder, Father and his two sons sentenced to life imprisonment उन्नाव में एडीजे- 7 की अदालत ने हत्या आरोपियों को हत्या का दोषी माना। पिता और उसके दो पुत्रों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ में अर्थदंड भी लगाया है। घटना 1 अक्टूबर 2021 की है।

उन्नाव•Mar 21, 2025 / 06:42 pm• Narendra Awasthi

Unnao murder, Father and his two sons sentenced to life imprisonment उन्नाव में अदालत ने पिता और उसके दो पुत्रों को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ में अर्थदंड भी लगाया है‌। घटनाक्रम में तीनों ने वादी के पिता की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया था पुलिस एवं अभियोजन की प्रभावी पैरवी के कारण अदालत ने तीनों को कड़ी सजा सुनाई है। मामला अचलगंज थाना क्षेत्र का है।