साक्षी महाराज बोले- 2014 के पहले लगता था कैबिनेट की बैठक होगी तिहाड़ जेल में, जानें क्यों?

Unnao number one in this scheme in country सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि 2014 के पहले लगता था कि कैबिनेट की बैठक तिहाड़ जेल में होगी आज देश में 23 चल रहे हैं। बोले- जिले में प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत सबसे अधिक सड़कें बनी है।

उन्नाव•Jun 11, 2025 / 06:48 pm• Narendra Awasthi

फोटो सोर्स- बीजेपी मीडिया प्रभारी

Unnao number one in this scheme in country उन्नाव सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि बड़े-बड़े नेताओं के यहां इतनी सड़के नहीं है जितनी साक्षी महाराज ने बनवाए हैं उनका मानना है कि हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सबसे ज्यादा सड़के उन्नाव में बनी है। साक्षी महाराज पत्रकारों से बातचीत करते हुए यह जानकारी दी। इस मौके पर उन्होंने विकसित भारत अमृत काल सेवा सुशासन गरीब कल्याण के 11 वर्षों की योजनाओं की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। ‌