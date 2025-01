डीएम ने नर्सरी से कक्षा 5 तक के सभी विद्यालयों को बंद

DM ordered to close all schools up to class 5 उन्नाव में जिलाधिकारी ने नर्सरी से कक्षा 5 तक के सभी विद्यालयों को बंद करने का आदेश दिया है। यह आदेश सभी बोर्ड के मान्यता प्राप्त विद्यालयों पर लागू होगा। प्रबंधक और प्रधानाचार्य को कड़ाई से आदेश का पालन करने को कहा गया है।

उन्नाव•Jan 05, 2025 / 09:07 pm• Narendra Awasthi

DM ordered to close all schools up to class 5 उत्तर प्रदेश के उन्नाव में जिलाधिकारी ने कड़ाके की ठंड को देखते सभी प्रकार के बोर्ड से संचालित विद्यालयों को बंद करने का आदेश दिया है। विद्यालय के प्रबंधक व प्रधानाचार्य को निर्देशित किया गया है कि कड़ाई से आदेश का अनुपालन करें। जिले में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है। घने कोहरे के साथ शीतलहर भी चल रही है। दिन भर धूप के दर्शन नहीं होते हैं। तापमान भी लगातार 7 डिग्री के आसपास बना हुआ है। ऐसे में छोटे बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी हो रही थी। जिलाधिकारी के आदेश के बाद इन बच्चों को राहत मिलेगी। ‌