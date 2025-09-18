उन्नाव में मूसलाधार बारिश, बादल गरजने व आकाशीय बिजली का कहर, मकान गिरने से एक की मौत

उत्तर प्रदेश के उन्नाव में अचानक भारी बारिश शुरू हो गई। इस संबंध में मौसम विभाग में अलर्ट जारी किया था। अचानक बादल गरजने के साथ आकाशीय बिजली की चमकने लगी। सदर कोतवाली क्षेत्र के शांति नगर मोहल्ला निवासी 40 वर्षीय जितेंद्र अपनी पत्नी और चार बेटे बेटियों के साथ किराए के मकान पर रहता था। जो अचानक भारी बारिश के कारण गिर पड़ा। मकान गिरने की खबर मिलते ही मौके पर कोहराम मच गया। राहत और बचाव कर चलाया गया। जब तक मलबा को हटाया जाता है। जितेंद्र की मौत हो चुकी थी। मृतक जितेंद्र की तीन बेटियां और एक बेटा और पत्नी है। उनका रो-रोकर बुरा हाल है।