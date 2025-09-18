Patrika LogoSwitch to English

उन्नाव

उन्नाव में मूसलाधार बारिश, बादल गरजने व आकाशीय बिजली का कहर, मकान गिरने से एक की मौत

उन्नाव में आज जमकर बारिश हुई। जिससे एक मकान गिर गया। जिसके नीचे दबकर एक अधेड़ की मौत हो गई। उप जिलाधिकारी ने दैवीय आपदा के अंतर्गत मिलने वाली मदद दिए जाने की जानकारी दी है।‌

उन्नाव

Narendra Awasthi

Sep 18, 2025

उन्नाव में भारी बारिश के कारण एक मकान गिर गया। जिसके मलबे में दबकर नगर पालिका के सफाई कर्मचारी की दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही घर में कोहराम मच गया। पत्नी और बच्चों का रो-रो कर बुरा हाल है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। शव को कब्ज में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उप जिलाधिकारी भी मौके पर पहुंच गए उन्होंने मृतक परिजनों को ढांढस बंधाया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उप जिलाधिकारी ने कहा कि दैवीय आपदा के अंतर्गत शासन से मिलने वाली मदद दी जाएगी। घटना सदर कोतवाली क्षेत्र के शांति नगर मोहल्ले की है।

आज जमकर बारिश हुई

उत्तर प्रदेश के उन्नाव में अचानक भारी बारिश शुरू हो गई। इस संबंध में मौसम विभाग में अलर्ट जारी किया था। अचानक बादल गरजने के साथ आकाशीय बिजली की चमकने लगी। सदर कोतवाली क्षेत्र के शांति नगर मोहल्ला निवासी 40 वर्षीय जितेंद्र अपनी पत्नी और चार बेटे बेटियों के साथ किराए के मकान पर रहता था। जो अचानक भारी बारिश के कारण गिर पड़ा। मकान गिरने की खबर मिलते ही मौके पर कोहराम मच गया। राहत और बचाव कर चलाया गया। जब तक मलबा को हटाया जाता है। जितेंद्र की मौत हो चुकी थी। मृतक जितेंद्र की तीन बेटियां और एक बेटा और पत्नी है। उनका रो-रोकर बुरा हाल है।

क्या कहते हैं उप जिलाधिकारी?

सूचना पाकर मौके पर पहुंची सदर कोतवाली पुलिस में शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उप जिलाधिकारी क्षितिज द्विवेदी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि मृतक परिजनों के लिए दैवीय आपदा से मिलने वाली राहत दी जाएगी। किराए के मकान में रह रहे लोगों को काशीराम कॉलोनी में रहने के लिए भेजा जाएगा। ‌नगर पालिका को जर्जर मकान के निरीक्षण का निर्देश दिया गया है।

