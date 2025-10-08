उन्नाव में दो किशोरियों के साथ दुष्कर्म: दो आरोपियों सहित तीन को पुलिस ने किया गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश उन्नाव के अचलगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता ने अचलगंज थाना में तहरीर देकर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। अपनी तहरीर में उसने अचलगंज थाना क्षेत्र के ही रहने वाले अनुज यादव पुत्र फूल सिंह पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। इस संबंध में पीड़िता की तहरीर पर अनुज यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने 19 वर्षीय अनुज यादव को अचलगंज थाना क्षेत्र के कुरमा पुल के नीचे से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने वाली टीम में इंस्पेक्टर इरशाद त्यागी, उप निरीक्षक लक्ष्मीनारायण द्विवेदी आदि शामिल है।