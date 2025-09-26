उन्नाव मौसम अपडेट: 30 सितंबर से बारिश का अलर्ट, 5 अक्टूबर तक झमाझम बारिश

Unnao Weather Update उन्नाव में आज आसमान में बादल छाए हुए हैं। तापमान 34 डिग्री के आसपास बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार आज दिन में उमस भरी गर्मी रहेगी। उत्तर दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। रात में उत्तर पूर्व दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। 50 प्रतिशत बारिश होने की संभावना है। ‌