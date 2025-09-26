उन्नाव मौसम अपडेट: 30 सितंबर से बारिश का अलर्ट, 5 अक्टूबर तक झमाझम बारिश

Unnao Weather Update उन्नाव में आज आसमान में बादल छाए हुए हैं। तापमान 34 डिग्री के आसपास बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार आज दिन में उमस भरी गर्मी रहेगी। उत्तर दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। रात में उत्तर पूर्व दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। 50 प्रतिशत बारिश होने की संभावना है।
मौसम विभाग के अनुसार शनिवार का अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहने का अनुमान है। दिन में बादल गरजने के साथ आंधी चलने की संभावना है। 60 प्रतिशत बारिश होने की जानकारी दी जा रही है। इस दौरान परवर्ती हवाएं भी चल सकती हैं। उत्तर दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। रात में भी आसमान में बादल छाए रहेंगे।
मौसम विभाग के अनुसार रविवार 28 सितंबर का तापमान 27 डिग्री से 34 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। 24 प्रतिशत बारिश हो सकती है। मंगलवार 30 सितंबर और बुधवार 1 अक्टूबर का तापमान 25 से 30 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। 50 प्रतिशत बारिश हो सकती है। शुक्रवार 3 अक्टूबर का तापमान 24 से 30 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। 64 प्रतिशत बारिश हो सकती है। 4 चार और 5 अक्टूबर को भी 60 बारिश होने का अनुमान है।