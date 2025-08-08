UP heavy rain alert: पिछले 1 घंटे से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश, ऑरेंज अलर्ट जारी 

UP heavy rain alert मौसम विभाग ने एक बार फिर चेतावनी जारी की है। जिसके अनुसार यूपी के 36 जिलों को ऑरेंज अलर्ट में और 45 जिलों को येलो अलर्ट में रखा गया है। पिछले 1 घंटे से जमजम बारिश हो रही है सीएसए कानपुर के मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि कानपुर से लेकर गंगा बैराज उन्नाव तक जमकर बारिश हो रही है इस दौरान आकाश में बादल गरजने के साथ आकाशीय बिजली भी चमक रही है। कानपुर मंडल के जिलों में फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, औरैया, कानपुर नगर, कानपुर देहात भी जमकर बारिश हो रही है। उन्नाव में भी बादल गरजने के साथ मूसलाधार बारिश हो रही है। जिससे तापमान में काफी गिरावट आई है। यह बारिश कानपुर से उन्नाव होते हुए लखनऊ के बीच हो रही है।
मौसम विभाग ने 36 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जिनमें सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, प्रयागराज, संत रविदास नगर, बनारस, गाजीपुर, जौनपुर, बलिया, प्रतापगढ़, चित्रकूट, कौशांबी, फतेहपुर, रायबरेली, हरदोई, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, कुशीनगर, बस्ती, गोरखपुर, अयोध्या, देवरिया, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, मऊ, आजमगढ़, अमेठी, सीतापुर, बहराइच, गोंडा, महाराजगंज, श्रावस्ती, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, बरेली, पीलीभीत के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जिसके अनुसार यहां पर बादल गरजने के साथ आकाशीय बिजली गिर सकती है। माध्यम से भारी बारिश होने की भी संभावना है।
इसके साथ ही मौसम विभाग ने 45 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, बनारस, गाजीपुर, चित्रकूट, महोबा, बांदा, कौशांबी, हमीरपुर, फतेहपुर, रायबरेली, अमेठी, कानपुर नगर, एटा, लखनऊ, औरैया, उन्नाव, कानपुर देहात, कुशीनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, मऊ, आजमगढ़, कासगंज, हरदोई, फर्रुखाबाद, बहराइच, गोंडा, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, शाहजहांपुर, बरेली, पीलीभीत, रामपुर, बदायूं, संभल, मुरादाबाद में हल्की से मध्यम बारिश होने की जानकारी दी गई है। आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिन में ही अंधेरा छा गया है।