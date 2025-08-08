8 अगस्त 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

उन्नाव

UP heavy rain alert: पिछले 1 घंटे से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश, ऑरेंज अलर्ट जारी 

UP heavy rain alert आईएमडी मौसम विभाग ने 36 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 45 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में इस समय जहां बारिश हो रही है।

उन्नाव

Narendra Awasthi

Aug 08, 2025

कानपुर उन्नाव लखनऊ राजमार्ग पर मूसलाधार बारिश (फोटो सोर्स- वीडियो ग्रैब)
फोटो सोर्स- वीडियो ग्रैब

UP heavy rain alert मौसम विभाग ने एक बार फिर चेतावनी जारी की है। जिसके अनुसार यूपी के 36 जिलों को ऑरेंज अलर्ट में और 45 जिलों को येलो अलर्ट में रखा गया है। पिछले 1 घंटे से जमजम बारिश हो रही है सीएसए कानपुर के मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि कानपुर से लेकर गंगा बैराज उन्नाव तक जमकर बारिश हो रही है इस दौरान आकाश में बादल गरजने के साथ आकाशीय बिजली भी चमक रही है। कानपुर मंडल के जिलों में फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, औरैया, कानपुर नगर, कानपुर देहात भी जमकर बारिश हो रही है। उन्नाव में भी बादल गरजने के साथ मूसलाधार बारिश हो रही है। जिससे तापमान में काफी गिरावट आई है। यह बारिश कानपुर से उन्नाव होते हुए लखनऊ के बीच हो रही है।

36 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट

मौसम विभाग ने 36 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जिनमें सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, प्रयागराज, संत रविदास नगर, बनारस, गाजीपुर, जौनपुर, बलिया, प्रतापगढ़, चित्रकूट, कौशांबी, फतेहपुर, रायबरेली, हरदोई, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, कुशीनगर, बस्ती, गोरखपुर, अयोध्या, देवरिया, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, मऊ, आजमगढ़, अमेठी, सीतापुर, बहराइच, गोंडा, महाराजगंज, श्रावस्ती, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, बरेली, पीलीभीत के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जिसके अनुसार यहां पर बादल गरजने के साथ आकाशीय बिजली गिर सकती है। माध्यम से भारी बारिश होने की भी संभावना है।

ये भी पढ़ें

IMD का दिन का तीसरा अलर्ट: शाम 6 बजे के लिए जारी की गई चेतावनी, 21 जिलों मौसम का तांडव
कानपुर
मौसम विभाग का रेड अलर्ट (फोटो सोर्स- वीडियो ग्रैब )

45 जिलों के लिए येलो अलर्ट  

इसके साथ ही मौसम विभाग ने 45 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, बनारस, गाजीपुर, चित्रकूट, महोबा, बांदा, कौशांबी, हमीरपुर, फतेहपुर, रायबरेली, अमेठी, कानपुर नगर, एटा, लखनऊ, औरैया, उन्नाव, कानपुर देहात, कुशीनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, मऊ, आजमगढ़, कासगंज, हरदोई, फर्रुखाबाद, बहराइच, गोंडा, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, शाहजहांपुर, बरेली, पीलीभीत, रामपुर, बदायूं, संभल, मुरादाबाद में हल्की से मध्यम बारिश होने की जानकारी दी गई है। आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिन में ही अंधेरा छा गया है।

ये भी पढ़ें

August month Public Holidays: 9, 10, 14, 15, 16, 17 अगस्त को रहेगा अवकाश, जानें वजह
कन्नौज
अगस्त महीने में सार्वजनिक अवकाश (फोटो सोर्स- पत्रिका)

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

up weather

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

08 Aug 2025 05:08 pm

Published on:

08 Aug 2025 05:07 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Unnao / UP heavy rain alert: पिछले 1 घंटे से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश, ऑरेंज अलर्ट जारी 

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

India Vs Eng Test

Top Categories

स्वास्थ्य

मनोरंजन

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.