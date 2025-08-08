UP heavy rain alert: पिछले 1 घंटे से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश, ऑरेंज अलर्ट जारी 

UP heavy rain alert मौसम विभाग ने एक बार फिर चेतावनी जारी की है। जिसके अनुसार यूपी के 36 जिलों को ऑरेंज अलर्ट में और 45 जिलों को येलो अलर्ट में रखा गया है। पिछले 1 घंटे से जमजम बारिश हो रही है सीएसए कानपुर के मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि कानपुर से लेकर गंगा बैराज उन्नाव तक जमकर बारिश हो रही है इस दौरान आकाश में बादल गरजने के साथ आकाशीय बिजली भी चमक रही है। कानपुर मंडल के जिलों में फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, औरैया, कानपुर नगर, कानपुर देहात भी जमकर बारिश हो रही है। उन्नाव में भी बादल गरजने के साथ मूसलाधार बारिश हो रही है। जिससे तापमान में काफी गिरावट आई है। यह बारिश कानपुर से उन्नाव होते हुए लखनऊ के बीच हो रही है।