UP heavy rain Red alert तीन जिलों के लिए रेट अलर्ट, भारी बारिश के साथ आंधी चलने और आकाशीय बिजली करने की चेतावनी

सचेत ऐप ने कानपुर देहात, कानपुर नगर, और उन्नाव के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। जिसके अनुसार इन जिलों में अगले तीन घंटा तक भारी बारिश होने की संभावना है। आंधी चलने के साथ आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। उन्नाव में आज 6 बजे से लगातार बारिश हो रही है। इस दौरान आकाशीय बिजली भी चमक रही है। डीएसएन कॉलेज रोड, बड़ा चौराहा, छोटा चौराहा आदि स्थानों पर जल भराव की स्थिति हो गई है। अचानक शुरू हुई बारिश से लोगों को छाया में रुकना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार आज रात का न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहने का अनुमान है। रात में 80 प्रतिशत बारिश होने की संभावना है।