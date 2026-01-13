नशे में धुत पोकलेन चालक ने शहर में मचाया तांडव…दहशत में गिरने लगे दुकानों के शटर, घंटों मची रही अफरा तफरी

जानकारी के मुताबिक नशे में धुत चालक ने पोकलेन मशीन को तेज रफ्तार से चलाना शुरू कर दिया। मशीन का पंजा ऊपर-नीचे करते हुए वह वाहनों की ओर बढ़ने लगा, जिससे सड़क पर भगदड़ मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। इसी दौरान पोकलेन ने सड़क किनारे खड़ी तीन कारों और सड़क पर चल रही लगभग चार अन्य चार पहिया वाहनों को कुचल दिया। घटना के बाद इलाके में चीख-पुकार मच गई और आसपास के दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दीं। बिजली के तार को तोड़ दिया। इसी बीच उपस्थित लोगों ने पीछे से पोकलेन चालक को मशीन से खींचकर नीचे उतार लिया। गुस्साए लोगों ने चालक की पिटाई कर दी।