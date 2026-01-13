नशे में धुत पोकलेन चालक ने शहर में मचाया तांडव…दहशत में गिरने लगे दुकानों के शटर, घंटों मची रही अफरा तफरी

फोटो सोर्स: सीसीटीवी फुटेज, पोकलेन ने कई गाड़ियों को मारा टक्कर
देवरिया शहर के सदर कोतवाली थाना क्षेत्र में मंगलवार देर शाम उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक पोकलेन चालक ने शराब के नशे में तांडव मचा दिया। शहर के हनुमान मंदिर के पास सीसी रोड पर अनियंत्रित पोकलेन मशीन ने सड़क किनारे खड़ी और चलती हुई आधा दर्जन से अधिक कारों को क्षतिग्रस्त कर दिया। संयोग ठीक रहा कि कोई हताहत नहीं हुआ।
जानकारी के मुताबिक नशे में धुत चालक ने पोकलेन मशीन को तेज रफ्तार से चलाना शुरू कर दिया। मशीन का पंजा ऊपर-नीचे करते हुए वह वाहनों की ओर बढ़ने लगा, जिससे सड़क पर भगदड़ मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। इसी दौरान पोकलेन ने सड़क किनारे खड़ी तीन कारों और सड़क पर चल रही लगभग चार अन्य चार पहिया वाहनों को कुचल दिया। घटना के बाद इलाके में चीख-पुकार मच गई और आसपास के दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दीं। बिजली के तार को तोड़ दिया। इसी बीच उपस्थित लोगों ने पीछे से पोकलेन चालक को मशीन से खींचकर नीचे उतार लिया। गुस्साए लोगों ने चालक की पिटाई कर दी।
सूचना मिलने पर सदर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और आक्रोशित भीड़ से चालक को छुड़ाकर हिरासत में ले लिया। पुलिस ने पोकलेन मशीन को भी जब्त कर लिया है।
सदर कोतवाल विनोद कुमार सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह मामला शराब के नशे में लापरवाही से वाहन चलाने का प्रतीत हो रहा है। चालक का मेडिकल परीक्षण कराया जाएगा। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मची रही।
