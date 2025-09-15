शहर के मुख्य चौराहे पर युवती को ई रिक्शा से खींचने की कोशिश, चीख सुन दौड़ी पब्लिक…आरोपी की जमकर हुई पिटाई

गोरखपुर में रविवार की शाम बाइक सवार मनबढ़ युवक ने बीच बाजार ई-रिक्शा से घर जा रही युवती से खुलेआम अश्लील हरकत किया, अचानक हुई इस घटना से पीड़िता ने चीख पुकार मचाया तो आरोपी भागने लगा। इस घटना से रोड पर आवाजाही कर रहे लोगों ने भागते बाइक सवार का पीछा कर उसे पकड़ लिया, इसी बीच पीड़िता भी मौके पर पहुंच गई और आपबीती बताई। इतना सुनते ही पब्लिक जम कर मनबढ़ को पीटने लगी।
इसी बीच किसी ने कैंट पुलिस को घटना की सूचना दे दी, मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ से आरोपी को छुड़ाकर कैंट थाने लेकर पहुंची। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसका नाम आकाश त्रिपाठी है और वह भैंसा बाजार, थाना बांसगांव का रहने वाला है। युवती की शिकायत पर कैंट पुलिस ने रात में ही तहरीर दे दी, पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया है।
शहर के एक थानाक्षेत्र की युवती रविवार की रात घर के पास से ही ई रिक्शा से बेतियाहाता की तरफ जा रही थी, उसने बताया कि गणेश चौराहे के पास जैसे ही मेरा ई-रिक्शा पहुंचा। अचानक से एक बाइक से युवक आया और अचानक मेरे शरीर पर हाथ मारा, अचानक से इस हरकत पर घबड़ाकर युवती चिल्लाने लगी आवाज सुनते ही ई-रिक्शा चालक और आसपास के लोगों ने बाइक सवार को दौड़ा लिया, लड़की के साथ गलत हरकत की बात सुनते ही भीड़ भी पीटने लगी।इसके बाद पुलिस को बुलाया गया। सीओ योगेंद्र कुमार सिंह ने बताया-पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है।