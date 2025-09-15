Patrika LogoSwitch to English

गोरखपुर

शहर के मुख्य चौराहे पर युवती को ई रिक्शा से खींचने की कोशिश, चीख सुन दौड़ी पब्लिक…आरोपी की जमकर हुई पिटाई

गोरखपुर में एक मनबढ़ युवक की अश्लील हरकत का शिकार युवती हुई। देर शाम किसी काम से ई रिक्शा से निकली युवती जब शहर के मेन मार्केट गोलघर पहुंची तभी उसके साथ यह घटना घटी।

गोरखपुर

anoop shukla

Sep 15, 2025

Up news, gorakhpur
फोटो सोर्स: सीसीटीवी फुटेज, मनबढ़ ने युवती के साथ की अश्लील हरकत

गोरखपुर में रविवार की शाम बाइक सवार मनबढ़ युवक ने बीच बाजार ई-रिक्शा से घर जा रही युवती से खुलेआम अश्लील हरकत किया, अचानक हुई इस घटना से पीड़िता ने चीख पुकार मचाया तो आरोपी भागने लगा। इस घटना से रोड पर आवाजाही कर रहे लोगों ने भागते बाइक सवार का पीछा कर उसे पकड़ लिया, इसी बीच पीड़िता भी मौके पर पहुंच गई और आपबीती बताई। इतना सुनते ही पब्लिक जम कर मनबढ़ को पीटने लगी।

युवती के साथ अश्लीलता कर भाग रहे युवक को पब्लिक ने पीटा

इसी बीच किसी ने कैंट पुलिस को घटना की सूचना दे दी, मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ से आरोपी को छुड़ाकर कैंट थाने लेकर पहुंची। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसका नाम आकाश त्रिपाठी है और वह भैंसा बाजार, थाना बांसगांव का रहने वाला है। युवती की शिकायत पर कैंट पुलिस ने रात में ही तहरीर दे दी, पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया है।

जानिए पूरी घटना

शहर के एक थानाक्षेत्र की युवती रविवार की रात घर के पास से ही ई रिक्शा से बेतियाहाता की तरफ जा रही थी, उसने बताया कि गणेश चौराहे के पास जैसे ही मेरा ई-रिक्शा पहुंचा। अचानक से एक बाइक से युवक आया और अचानक मेरे शरीर पर हाथ मारा, अचानक से इस हरकत पर घबड़ाकर युवती चिल्लाने लगी आवाज सुनते ही ई-रिक्शा चालक और आसपास के लोगों ने बाइक सवार को दौड़ा लिया, लड़की के साथ गलत हरकत की बात सुनते ही भीड़ भी पीटने लगी।इसके बाद पुलिस को बुलाया गया। सीओ योगेंद्र कुमार सिंह ने बताया-पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

15 Sept 2025 08:40 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / शहर के मुख्य चौराहे पर युवती को ई रिक्शा से खींचने की कोशिश, चीख सुन दौड़ी पब्लिक…आरोपी की जमकर हुई पिटाई

