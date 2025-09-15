शहर के मुख्य चौराहे पर युवती को ई रिक्शा से खींचने की कोशिश, चीख सुन दौड़ी पब्लिक…आरोपी की जमकर हुई पिटाई

शहर के एक थानाक्षेत्र की युवती रविवार की रात घर के पास से ही ई रिक्शा से बेतियाहाता की तरफ जा रही थी, उसने बताया कि गणेश चौराहे के पास जैसे ही मेरा ई-रिक्शा पहुंचा। अचानक से एक बाइक से युवक आया और अचानक मेरे शरीर पर हाथ मारा, अचानक से इस हरकत पर घबड़ाकर युवती चिल्लाने लगी आवाज सुनते ही ई-रिक्शा चालक और आसपास के लोगों ने बाइक सवार को दौड़ा लिया, लड़की के साथ गलत हरकत की बात सुनते ही भीड़ भी पीटने लगी।इसके बाद पुलिस को बुलाया गया। सीओ योगेंद्र कुमार सिंह ने बताया-पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है।