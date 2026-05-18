इफ्तार पार्टी के बाद गंगा नदी में हड्डियां फेंकने वाले सभी आरोपियों को हाई कोर्ट से मिली जमानत

इफ्तार पार्टी के बाद वाराणसी में गंगा नदी में हड्डियां फेंकने के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) ने 6 आरोपियों को जमानत दे दी है। आरोपियों ने अपने कृत्य के लिए एफिडेविट में माफी मांगी थी। इसके आधार पर कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी मंजूर कर ली। इसके पहले वाराणसी की निचली अदालत ने आरोपियों की जमानत खारिज कर दी थी। निचली अदालत के फैसले को आरोपियों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।