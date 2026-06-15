44 दिन पहले हुई थी शादी, प्रेम प्रसंग के शक में भाई बना बहन का कातिल; गला दबाकर कुएं में फेंका शव

मृतका रंजू यादव की शादी महज 44 दिन पहले पिंटू उर्फ अजय यादव के साथ हुई थी। परिजनों के अनुसार शादी के बाद से ही उसका वैवाहिक जीवन सामान्य नहीं चल रहा था। पति-पत्नी के बीच अक्सर विवाद की बातें सामने आ रही थीं। इसी बीच भाई संदीप को बहन के किसी युवक के साथ प्रेम संबंध होने का शक था।



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