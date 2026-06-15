15 जून 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

फतेहपुर

44 दिन पहले हुई थी शादी, प्रेम प्रसंग के शक में भाई बना बहन का कातिल; गला दबाकर कुएं में फेंका शव

फतेहपुर में भाई ने बहन की गला दबाकर हत्या कर दी और शव कुएं में फेंक दिया था। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला

less than 1 minute read
Google source verification

फतेहपुर

image

Aman Pandey

Jun 15, 2026

Murder

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक भाई ने अपनी 19 वर्षीय सगी बहन की गला दबाकर हत्या कर दी। आरोपी ने वारदात को अंजाम देने के बाद खुद पुलिस चौकी पहुंचकर सरेंडर कर दिया। पुलिस के मुताबिक हत्या की वजह बहन के प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है।

44 दिन पहले हुई थी शादी

मृतका रंजू यादव की शादी महज 44 दिन पहले पिंटू उर्फ अजय यादव के साथ हुई थी। परिजनों के अनुसार शादी के बाद से ही उसका वैवाहिक जीवन सामान्य नहीं चल रहा था। पति-पत्नी के बीच अक्सर विवाद की बातें सामने आ रही थीं। इसी बीच भाई संदीप को बहन के किसी युवक के साथ प्रेम संबंध होने का शक था।

खबर अपडेट की जा रही है

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

15 Jun 2026 02:18 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Fatehpur / 44 दिन पहले हुई थी शादी, प्रेम प्रसंग के शक में भाई बना बहन का कातिल; गला दबाकर कुएं में फेंका शव

बड़ी खबरें

View All

फतेहपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

मां की ममता और उत्पीड़न का दर्द:  दो बेटों को जहरीला पदार्थ देकर खुद भी खाया, मचा कोहराम

स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती मासूम, फोटो सोर्स- पत्रिका
फतेहपुर

किरन ने यूट्यूब पर सीखा विजय के मर्डर का तरीका, पेट्रोल और ग्राइंडर खरीदा फिर पति संग मिलकर की हत्या

fatehpur lover murder drishyam style youtube search crime
फतेहपुर

Fatehpur: प्रेमी की हत्या कर ग्राइंडर से शव के किये टुकड़े, दृश्यम फिल्म देखकर रची साजिश

प्रेस वार्ता करते एसपी पकड़े गए आरोपी फोटो सोर्स विभाग
फतेहपुर

प्रेमिका ने पति के साथ मिल फतेहपुर के रहने वाले प्रेमी की हत्या की, शव को जंगल में जलाया, दोनों गिरफ्तार

हत्या आरोपी गिरफ्तार, फोटो सोर्स- पत्रिका
फतेहपुर

कांग्रेस ने शेयर किया खटारा बस का वीडियो; BJP के ‘डबल इंजन’ पर निशाना, विकास और हकीकत पर शुरू हुई राजनीति

Viral video
फतेहपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.