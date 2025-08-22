दक्षिण-पश्चिम यूपी में भारी बारिश का अलर्ट, 24 जिलों में गरज-चमक और वज्रपात की संभावना

उत्तर प्रदेश में मानसून फिर सक्रिय हो गया है और मौसम ने करवट ले ली है। मौसम विभाग ने 22 से 25 अगस्त के बीच प्रदेश के कई इलाकों में रुक-रुककर मध्यम से भारी बारिश का अनुमान जताया है। शुक्रवार को दक्षिणी, पूर्वी और तराई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। पूर्वी यूपी के जौनपुर में सबसे ज्यादा 80 मिमी बारिश हुई, जबकि लखीमपुर खीरी और महराजगंज में 70 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई।