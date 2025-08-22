दक्षिण-पश्चिम यूपी में भारी बारिश का अलर्ट, 24 जिलों में गरज-चमक और वज्रपात की संभावना

उत्तर प्रदेश में मानसून फिर सक्रिय हो गया है और मौसम ने करवट ले ली है। मौसम विभाग ने 22 से 25 अगस्त के बीच प्रदेश के कई इलाकों में रुक-रुककर मध्यम से भारी बारिश का अनुमान जताया है। शुक्रवार को दक्षिणी, पूर्वी और तराई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। पूर्वी यूपी के जौनपुर में सबसे ज्यादा 80 मिमी बारिश हुई, जबकि लखीमपुर खीरी और महराजगंज में 70 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई।
मौसम विभाग ने शनिवार के लिए 24 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में प्रयागराज, सोनभद्र, वाराणसी, आगरा, मथुरा, झांसी, ललितपुर समेत अन्य इलाके शामिल हैं। इसके अलावा 59 जिलों में गरज-चमक और वज्रपात की संभावना भी जताई गई है।
आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र, लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बने नए मौसम सिस्टम के प्रभाव से 22 से 25 अगस्त के बीच प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में अच्छी बारिश होगी। विशेष रूप से 24 और 25 अगस्त को बारिश तेज होने की संभावना है।
बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, भदोही, गाजीपुर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी और ललितपुर में भारी बारिश की आशंका है। इसके अलावा प्रयागराज, वाराणसी, जौनपुर, लखीमपुर खीरी, बलिया, कानपुर, लखनऊ, अयोध्या, गाजियाबाद, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, बरेली, संभल, अमरोहा, रामपुर, पीलीभीत और अन्य आसपास के जिलों में बारिश हो सकती है।