और बरामद हो गया आई फोन…पुलिस पड़ी सुस्त तब लेडी इंजीनियर ने खुद ही ट्रेस कर खोज निकाला मोबाइल चोर का ठिकाना

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, भेलूपुर थाना
वाराणसी में नए साल के दौरान अस्सी घाट पर भारी भीड़ इकठ्ठा थी इस बीच मुंबई की सॉफ्टवेयर इंजीनियर अंकिता गुप्ता का लगभग दो लाख का आई फोन एक मोबाइल चोर ने ठिकाने लगा दिया। अंकिता ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने मोबाइल का बिल, दस्तावेज और ईएमआई नंबर पुलिस को सौंपा। लेकिन पुलिस ने लोकेशन ट्रेस नहीं की और आरोपी की तलाशी भी नहीं ली।
मोबाइल में मौजूद महत्वपूर्ण जानकारियां होने के कारण अंकिता ने खुद ही तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए मोबाइल ट्रेस करना शुरू कर दिया। उन्होंने मोबाइल ट्रेसिंग एप की मदद से खुद चोर की लोकेशन पता की। इसके बाद, उन्होंने लोकल लोगों के साथ मिलकर आरोपी के ठिकाने की खोज शुरू की। अगले दिन सुबह पांच बजे अंकिता फिर उसी इलाके में पहुंचीं। इस बार स्थानीय लोग भी उनके साथ थे। पता चला कि संदिग्ध युवक जीटी रोड पर किराए के मकान में रहता है। मकान मालिक ने ताला खोलने में मदद की।
इस दौरान चोर भले ही फरार हो गया, लेकिन कमरे में 15 से 20 महंगे मोबाइल मिले। अंकिता ने अपना आईफोन तुरंत पहचान लिया। अंकिता ने रात 2 बजे भी खुद मौके पर रहकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और सभी मोबाइल जब्त कर लिए। इंस्पेक्टर भेलूपुर सुधीर त्रिपाठी ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। अंकिता की यह सूझबूझ वाराणसी में काफी चर्चा बटोर रही है।
