और बरामद हो गया आई फोन…पुलिस पड़ी सुस्त तब लेडी इंजीनियर ने खुद ही ट्रेस कर खोज निकाला मोबाइल चोर का ठिकाना

मोबाइल में मौजूद महत्वपूर्ण जानकारियां होने के कारण अंकिता ने खुद ही तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए मोबाइल ट्रेस करना शुरू कर दिया। उन्होंने मोबाइल ट्रेसिंग एप की मदद से खुद चोर की लोकेशन पता की। इसके बाद, उन्होंने लोकल लोगों के साथ मिलकर आरोपी के ठिकाने की खोज शुरू की। अगले दिन सुबह पांच बजे अंकिता फिर उसी इलाके में पहुंचीं। इस बार स्थानीय लोग भी उनके साथ थे। पता चला कि संदिग्ध युवक जीटी रोड पर किराए के मकान में रहता है। मकान मालिक ने ताला खोलने में मदद की।