Heavy rain prediction: मानसून की दो प्रणालियों विकसित, हो रहा revival, जानें कन्नौज का मौसम

Heavy rain prediction, Two weather systems developed, monsoon revival मौसम विभाग ने सितंबर के अंत से अक्टूबर के प्रारंभ तक सक्रिय मानसून चरण के पुनरुद्धार (revival) के विषय में जानकारी दी है। जिसके अनुसार मध्य और पूर्वी भारत में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है। देश और उसके आसपास के क्षेत्रों में दो प्रणाली विकसित हो रही है। एक 22 सितंबर को धीरे-धीरे बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करेगी। इस दौरान आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, विदर्भ, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ से सटे मध्य प्रदेश के आसपास के क्षेत्र में माध्यम से भारी बारिश की संभावना है।